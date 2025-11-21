Arianna Tanca sale del Viceministerio de la mujer y pide "continuidad real"

El anuncio se produce en medio de cambios en el gabinete del presidente Daniel Noboa

Arianna Tanca anunció este viernes 21 de noviembre el fin de su gestión al frente del Viceministerio de la Mujer, cargo que ocupaba tras haber liderado previamente el Ministerio de la Mujer. La funcionaria confirmó su salida mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que expresó gratitud por la oportunidad de servir al país durante dos años.

(Te puede interesar: Fusión del Ministerio de la Mujer: feministas exigen a Daniel Noboa dar marcha atrás)

“Hoy acaba un ciclo que me llevo con profunda gratitud en el corazón”, señaló Tanca, destacando que su labor se enfocó en acompañar y atender a miles de mujeres en todo el territorio nacional a través de programas y proyectos impulsados por la cartera.

El anuncio se produce en medio de cambios en el gabinete del presidente Daniel Noboa, quien recientemente designó a Nataly Morillo como ministra de Gobierno, tras la renuncia de Álvaro Rosero. Hasta el momento, no se ha informado quién asumirá el Viceministerio de la Mujer.

RELACIONADAS Estos son todos los cambios en el gabinete de Daniel Noboa tras la consulta popular

El presidente Daniel Noboa dispuso una serie de cambios en el gabinete ministerial. Cortesía

¿Qué funciones realizo dentro del Viceministerio de la Mujer?

Durante su gestión, Tanca estuvo al frente de programas dirigidos a la atención y acompañamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad, así como iniciativas de prevención de violencia de género en distintos territorios del país. Aunque destacó que su paso por la institución marcó un “propósito” orientado al servicio público, no detalló los motivos de su salida ni los pendientes que deja la agenda bajo su conducción.

Te invitamos a leer: Eliminación del Ministerio de la Mujer genera rechazo en colectivos feministas)

¿Quiénes son los seis ministros que salen del Gobierno tras fracaso del referéndum? Leer más

La exfuncionaria afirmó que su trabajo implicó contacto directo con beneficiarias de varios proyectos sociales y subrayó el impacto que, a su criterio, tuvieron estas intervenciones. También agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras comunicar su decisión.

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador tiene algo más de dos años, en el Gobierno de Guillermo Lasso; se creó el 9 de marzo de 2023, con el Decreto Ejecutivo 690. Se trató de una conquista del movimiento de mujeres y de organizaciones de la sociedad civil. En el Gobierno de Daniel Noboa lo reformuló en Viceministerio.

Hoy acaba un ciclo que me llevo con profunda gratitud en el corazón. Desde el inicio, hace 2 años el presidente @DanielNoboaOk confió en mí para liderar el Ministerio de la Mujer y hoy el Viceministerio. Gracias por permitirme servir al país a su lado.



Estos 2 años transformaron… pic.twitter.com/9nsCK8SIp2 — Arianna Tanca Macchiavello (@ATancaM) November 21, 2025

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ