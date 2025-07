Fusión del Ministerio de la Mujer: feministas exigen a Daniel Noboa dar marcha atrás

El movimiento de mujeres no tardó en pronunciarse. Además de comunicados, la mañana del lunes 28 de julio, un grupo llegó hasta la Corte Constitucional en Quito. Y convocó para las 16:30 a una movilización, frente al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que por decisión de Daniel Noboa, se fusionará al de Gobierno.

El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador tiene algo más de dos años, en el Gobierno de Guillermo Lasso; se creó el 9 de marzo de 2023, con el Decreto Ejecutivo 690. Se trató de una conquista del movimiento de mujeres y de organizaciones de la sociedad civil.

La abogada Nora Ayabaca contó que en todo el Ecuador se están desarrollando convocatorias para plantones y movilizaciones, en Loja, Ambato, Latacunga, Zamora, Cuenca. Integra la alianza y el colectivo de mujeres en Ecuador. Algunas organizaciones están trabajando en demandas de inconstitucionalidad.

En Ecuador, el femicidio constituye una pandemia, como han denominado a este fenómeno, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Desde enero hasta el 15 marzo de este 2025, al menos 82 mujeres y niñas fueron víctimas de femicidio en el país, según datos de la Alianza para el Mapeo. Desde el 2014, cuando se tipificó la figura del femicidio, se registran 2.060 de estos crímenes.

¿Por qué protestan las mujeres en Ecuador?

Clara Merino, de la Coalición Nacional de Mujeres, recordó que representan a más de la mitad de la población, más que nada a las indígenas, negras, mestizas, de todas las diversidades, a las empobrecidas.

"Nos preocupa y nos angustia que después de un largo proceso, para crear institucionalidad de las mujeres, ya tuvimos el golpe fuerte contra el Conamu en el 2008, ahora nuevamente se da un golpe brutal a la institucionalidad de las mujeres, de nuestras guaguas, de las casas de acogida".

Además, Clara Merino criticó que "obedeciendo órdenes del Fondo Monetario Internacional se destruya la institucionalidad". Lo ven como un claro retroceso en derechos de las mujeres. Por lo que habrá movilización contra la fusión ministerial, en diferentes ciudades del Ecuador.

El movimiento feminista hace un pedido a Daniel Noboa

"Es incongruente la fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno, las competencias del uno y del otro son diferentes, no hay coherencia en fines, objetivos ni enfoques. Inclusive la ejecución de políticas públicas se perderían, habría consecuencias muy graves. Personas sin conocimiento ni prácticas estarían a cargo. Exigimos a la Presidencia de la República retrotraiga la decisión y restituya el Ministerio de la Mujer, que la Corte Constitucional tome en cuenta los pedidos", dijo la abogada Nora Ayabaca.

¿Qué implicaciones tiene la eliminación del Ministerio de la Mujer?

El movimiento de mujeres busca que se mantenga el Ministerio de la Mujer porque las mujeres son víctimas de violencia y femicidio. No se ha logrado poner en marcha lo que establece la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada en noviembre del 2017 por el Legislativo. Algunas mujeres aún son víctimas de femicidio con la boleta de auxilio en las carteras. No hay justicia y reparación para los huérfanos del femicidio, etc. Esas son algunas implicaciones de la eliminación del Ministerio de la Mujer.

