Músicos ecuatorianos valoran el legado de Jorge ‘Ilegal’ Martínez

Ecuador fue el primer país donde Ilegales de España tocó en Latinoamérica, en 1987, en Quito y Guayaquil, junto a Hombres G

Jorge Ilegales grabó una veintena de álbumes con Ilegales, entre grabaciones en estudio y trabajos en concierto. Su último disco, 'Joven y arrogante' lo sacó este 2025.

"Primer concierto ilegal en tierra americana" fue la frase con la que el 16 de octubre de 1987, Jorge María Martínez García, guitarrista y cantante de Ilegales de España, dio inicio a su presentación en vivo en Quito, en La Chorrera, en su debut en Latinoamérica.

Y un día despúes se presentó en Guayaquil, en el Estadio Modelo, en un concierto que en su momento causó gran impacto en la opinión pública, debido a los desmanes que protagonizó una parte del público. Se dijo entonces que los revoltosos actuaron 'instigados' por la letra de la canción Destruye (de su disco Agotados de esperar el fin, de 1984). Sin embargo, en realidad todo se debió al deseo e irresponsabilidad de muchos espectadores de lograr una mejor ubicación para ver el show.

Desde entonces, Ilegales forjó un estrecho vínculo con Ecuador, que se mantuvo a lo largo de sus más de cuarenta años de carrera, evidenciado en los distintos conciertos que la banda dio en el país en todos estos años.

Por eso, tras conocerse su muerte este martes 9 de diciembre en España a los 70 años de edad, muchos músicos ecuatorianos expresaron en redes su tristeza por tan lamentable noticia, pero sobre todo su agradecimiento por la enorme influencia ejercida en ellos.

El baterista Igor Icaza posteó una imagen suya junto a Jorge Martínez, quien en la imagen tiene un disco de Sal y Mileto en sus manos.

"Gracias por tu legado maestro. Gran músiko y ser humano. Desde La Chorrera en los ochenta, Plaza de Toros en los noventa, hasta ese par de oportunidades de abrir tus konciertos kon Sal y Mileto. Aprecio kada kanción, kada palabra y gesto de amistad ke nos ofreciste en rekonocimiento de nuestra músika en Ekuador. ¡Buen viaje kamarada!", escribió con su peculiar estilo el músico, quien también ha formado parte de grupos como Ente, Los Mala Junta, Locro de Piedra, entre otros.

Por su parte, Mamá Vudú, de Ambato, posteó: "Uno de los músicos más influyentes para nuestra generación acaba de partir. Siempre agradecidos por su música. Siempre honrando la memoria del rocknroll salvaje. Por la eternidad Jorge!".

Desde Guayaquil, Julio Salame, guitarrista de la agrupación de hardcore punk Notoken, escribió: "Tuve la oportunidad de compartir con él una muy buena charla cara a cara en una de sus visitas a Ecuador en compañía de Gabriel Ávila Ríos (baterista de Notoken) y compartirle también nuestra música. Debo confesar que algunas canciones de Ilegales constan en el listado de las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra".

Y Omar Sotomayor, bajista y vocalista de Ultratumba, comentó para EXPRESO: "Ilegales fue la primera banda que yo descubrí que me gustó cuando era niño. Ya había escuchado otras, pero había llegado a ellas por tíos o primos mayores. Y la primera vez que sentí que yo quería tocar fue escuchando a Ilegales. Considero que es la primera y más grande influencia para mi música, mi estilo e incluso para el tipo de letras que hago".

El propio Jorge Martínez en varias entrevistas aseveró que se consideraba sudamericano, algo que plasmó en su canción Mi sangre oculta un veneno (de su disco El corazón es un animal extraño, de 1995): "Mi sangre oculta un veneno de América del Sur, que calienta mi cerebro y agita mi corazón. Mi sangre oculta un veneno que no me pueden quitar, soy feliz envenenado y no me quiero salvar".

Un cáncer de páncreas se lo llevó

En septiembre pasado, Jorge Martínez había anunciado que padecía un cáncer de páncreas, considerado uno de los más agresivos. Por ello en ese momento se vio obligado a cancelar los shows que tenía programados hasta fin de 2025 en varias ciudades de su natal España, como parte de la promoción de su último álbum, Joven y arrogante, publicado este año.

Y ayer martes 9 de diciembre las redes sociales, dueñas absolutas de la inmediatez, sorprendieron con la noticia de su fallecimiento, a los 70 años de edad, en el Hospital de Asturias.

La banda española Ilegales, muy querida en Ecuador y toda la región, pasó a formar parte de la memoria colectiva gracias a lo que se conoció, a fines de la década de los 80, como el boom del rock latino, una ola de rock, punk, new wave y estilos afines cantados en castellano, que inundó las radios y los programas de videos.

De la misma manera que ahora ocurre con el reguetón, los padres de familia y santurrones de entonces se horrorizaban con las letras mordaces y atrevidas de Jorge Martínez, que junto con su música intensa y agresiva ayudaron a despertar a varias generaciones de jóvenes melómanos y músicos, contribuyendo al nacimiento de muchas bandas y de escenas propias en las ciudades de toda Latinoamérica.

Con Ilegales, Martínez llegó a publicar veinte discos, entre trabajos en estudio y en directo. Y además lideró el proyecto Jorge Ilegal y los Magníficos, más inclinado a géneros como el bolero, rockabilly, chachachá, guaracha o twist, a la usanza de las orquestas de los años 40 y 50.

