Nueva polémica para Kim Kardashian: un bolso de piel de elefante en la mira

El lujoso accesorio de Hermès para la serie Todas las de la ley desata críticas y debate sobre ese tipo de moda

Kim Kardashian, la reina indiscutible del imperio Kardashian-Jenner, ha vuelto a encender las redes sociales con una polémica que incluye lujo extravagante y una mirada animalista.

En plena producción de su nueva serie Todas las de la ley, dirigida por Ryan Murphy, la estrella de 45 años fue captada luciendo un bolso Hermès Birkin muy raro, fabricado nada menos que con piel de elefante. Un accesorio que desborda opulencia, pero que ha desatado una tormenta de críticas por promover, aunque sea indirectamente, la caza de estos animales en peligro de extinción.

La situación estalló cuando fotos y videos detrás de cámaras se filtraron, mostrando a Kim posando con el bolso gris en un cambio de vestuario. Top gris ajustado, falda satinada y una capucha drapeada, son las prendas que eran complementadas por este controvertido accesorio que, según expertos, data de los años 80 y podría valer hasta $125,000 en el mercado de reventa.

Escena de 'Todas las de la ley'. Kim Kardashian sujeta el bolso Hermes de piel de elefante. ALL'S FAIR

El bolso proviene de un experimento fallido de Hermès con pieles exóticas, supuestamente de un elefante cazado en un safari. ¿Acaso es una coincidencia o una elección deliberada para su personaje, la abogada divorcista Allura Grant?

Fuentes cercanas aseguran que Kim, siempre atenta a su imagen de fashionista, podría no haber medido el peso de la prenda que estaba usando, pero, muchas veces, en el mundo de las Kardashian, nada es casual.

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger se pronuncio

La chispa que avivó el fuego fue Ireland Baldwin, la hija de Alec Baldwin y Kim Basinger. La modelo de 30 años no guardó silencio en Instagram y reposteó la imagen y añadió en la descripción: "Esto es asqueroso y vergonzoso", agregando con hostilidad: "No entiendo cómo esta gente es apoyada como lo es".

Las reacciones no se hicieron esperar. En X e Instagram, el debate comenzó. Unos comentan: "Los elefantes son seres mágicos, majestuosos y especiales y deben ser respetados", mientras otros la defienden con cierto grado de cinismo: "El elefante murió hace más de 40 años. Relájense. Déjenla disfrutarlo".

¿Y qué ha dicho Kim al respecto? Nada. Silencio absoluto. Su equipo no ha respondido a las consultas y Hermès también ha evitado pronunciarse. Pero, en el fondo, queda la duda: ¿no será todo parte de una estrategia de marketing para Todas las de la ley? Mientras tanto, el bolso sigue siendo protagonista, recordándonos que en Hollywood el drama nunca se detiene.

¿Quiénes forman parte del elenco?

Kim Kardashian como Allura Grant

Naomi Watts como Liberty Ronson

Niecy Nash-Betts como Emerald Greene

Teyana Taylor como Milan

Matthew Noszka como Chase Munroe

Sarah Paulson como Carrington “Carr” Lane

Glenn Close como Dina Standish

