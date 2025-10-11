Expreso
  Guayaquil

operativo policia
Hecho. Se realizaron varios operativos en distintos puntos de la ciudad.CORTESÍA

Capturan a varios sospechosos en operativos de seguridad de Guayaquil

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas patrullaron el Sur, Ceibos y Pascuales

Guayaquil vuelve a ser escenario de múltiples operativos policiales y militares en respuesta al avance del crimen organizado y la violencia urbana que afecta a la ciudad. Durante la jornada del 11 de octubre, el Bloque de Seguridad, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ejecutó varios controles en distintos sectores, dejando como resultado varias personas detenidas, armas incautadas y motocicletas robadas recuperadas.

Uno de los operativos más relevantes se llevó a cabo en el sector del Parque California, donde agentes de la Policía detuvieron a dos individuos que se movilizaban en motocicletas reportadas como robadas y portaban armas de fuego.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó la intervención como parte de la estrategia nacional para frenar al crimen organizado.

“Durante el operativo de control de armas y explosivos en el sector del Parque California, la Policía Nacional aprehendió a dos sujetos que se transportaban en motos robadas y portaban armas de fuego. Seguimos trabajando por el Ecuador. Nada nos detiene”, manifestó.

Reimberg agregó que, de manera simultánea, en Pascuales también se desarrollaban controles que dejaron como resultado la incautación de otra arma de fuego, motos robadas y la detención de una persona con una cantidad considerable de dinero sin justificar.

El coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, resaltó la importancia de la colaboración ciudadana en estos esfuerzos.

“Debemos mantener un trabajo constante en prevención y acercamiento a la comunidad. Necesitamos que los ciudadanos denuncien sin miedo; juntos podemos ser más efectivos contra el delito”, señaló.

Zumárraga también informó que el operativo contó con apoyo aéreo mediante dos aeronaves y que todos los recursos logísticos están desplegados en favor de la seguridad ciudadana.

Operativos realizados en otras zonas de Guayaquil

Además, la Policía Nacional reportó acciones simultáneas en otros puntos de la urbe:

En el Distrito 9 de Octubre, se ejecutaron operativos de control y proximidad comunitaria. En el Distrito Ceibos, se reforzó la presencia policial en zonas residenciales y turísticas. En el Distrito Sur, se reportó la aprehensión de tres personas durante un operativo antidelincuencial.

Estas acciones se desarrollan en el marco de una ciudad que continúa enfrentando altos niveles de violencia, extorsiones y delitos armados, mientras las autoridades buscan recuperar el control de las calles.

El ministro de Interior, John Reimberg, destacó la acción conjunta como parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado.Cortesía

