Antonio Álvarez contra Daniel Noboa: "Es una persona que persigue a todo el mundo"

Una nueva controversia política vuelve a colocar en el centro de la atención pública a la familia Álvarez. Antonio Álvarez Henríquez, actual presidente del Barcelona Sporting Club y hermano del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, realizó polémicas declaraciones sobre el presidente de la República, Daniel Noboa.

El pronunciamiento se produjo durante la asamblea extraordinaria de socios del club, efectuada la mañana del sábado 11 de octubre, en medio de un ambiente de debate entre los barcelonistas por la participación de su presidente en las pasadas elecciones nacionales.

Las polémicas declaraciones de Antonio Álvarez

“Fui candidato alterno y ni siquiera sé de dónde era. Acepté ser candidato solo para no ir preso y tener inmunidad, esa es la verdad, porque sabemos que el Presidente de la República es una persona que persigue a todo el mundo”, expresó Álvarez ante los socios del club.

El dirigente aclaró que no se considera una figura política y que prefiere mantenerse alejado de los reflectores. “No me gusta salir en fotos ni dar entrevistas. Estoy aquí únicamente por amor a Barcelona. Ese es mi único interés”, enfatizó.

Antonio Álvarez participó como candidato suplente al Parlamento Andino, acompañando a Lorena Guandinango del movimiento Centro Democrático, en las elecciones del pasado 9 de febrero. Su decisión generó críticas dentro de la hinchada, especialmente por coincidir con el año del centenario del club.

Álvarez asumió oficialmente la presidencia del Barcelona Sporting Club el 25 de mayo de 2024, con un periodo que se extenderá hasta 2028.

Tanto Antonio como su hermano Aquiles Álvarez enfrentan un proceso judicial por el denominado Caso Triple A, relacionado con presunta comercialización ilegal de combustibles. Sin embargo, debido a su participación en los comicios, Antonio obtuvo inmunidad.

