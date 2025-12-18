Lluvias y tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía este 18 de diciembre

El Inamhi prevé lluvias y tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía hasta el 20 de diciembre

Referencial.Nubes densas y cielo cargado anuncian lluvias intensas y tormentas eléctricas en la Sierra y Amazonía este 18 de diciembre.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), este jueves 18 de diciembre, se prevé que durante la tarde y la noche se registren cielos parcialmente nuboso a nublados en varios sectores de la Sierra y la Amazonía, acompañados de lluvias y tormentas eléctricas.

La institución informó que estas condiciones climáticas se mantendrán hasta el 20 de diciembre, lo que podría generar impactos en actividades productivas, especialmente en zonas rurales y agrícolas. Ante este escenario, el Inamhi emitió una serie de recomendaciones orientadas a reducir riesgos y mitigar posibles afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Además, el organismo exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y a tomar precauciones frente a eventuales crecidas de ríos, deslizamientos y descargas eléctricas, fenómenos asociados a las tormentas.

Recomendaciones del Inamhi para zonas agrícolas ante lluvias

El Inamhi señaló que la intensidad de las lluvias puede variar según la localidad, por lo que recomendó a agricultores y productores adaptar sus labores de acuerdo con las condiciones climáticas de cada zona. Estas medidas buscan prevenir la compactación del suelo, proteger los cultivos y garantizar el cuidado de los animales.

En áreas donde se presenten lluvias leves o intermitentes, se aconseja realizar actividades como siembra, trasplante, aplicación de fertilizantes foliares, así como el cuidado de animales y la revisión de sistemas de riego, con el objetivo de evitar daños en el suelo.

En sectores con lluvias moderadas, la recomendación es priorizar el mantenimiento de equipos, labores en invernaderos, el cuidado del ganado y la limpieza de drenajes, evitando trabajar sobre suelos saturados para preservar su estructura.

Cuando se registren lluvias fuertes o muy fuertes, el organismo sugiere suspender las labores al aire libre y concentrarse en tareas bajo cubierta, mantenimiento de maquinaria y protección de los animales.

Pronóstico del tiempo por regiones este 18 de diciembre

Región Costa

Se prevé un cielo parcialmente nublado que variará a nublado, con lluvias aisladas en horas de la noche en sectores como Santo Domingo y Santa Rosa. Las temperaturas oscilarán entre 21 °C y 31,5 °C, mientras que los niveles de radiación UV se ubicarán entre moderados y muy altos.

Región Sierra

El pronóstico indica cielos poco nublados a nublados, con lluvias durante la tarde y la noche en ciudades como Quito, Latacunga, Riobamba, Guaranda, Cuenca y Loja. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5 °C y las máximas los 23 °C. La radiación UV será alta y extremadamente alta, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre 10:00 y 15:00.

Región Amazónica

Se esperan cielos poco nublados a muy nublados, acompañados de lluvias en Tena, Shell-Mera, Macas, Gualaquiza y Zamora. En Nueva Loja y El Coca se prevén tormentas eléctricas con lluvia. Las temperaturas variarán entre 18,5 °C y 31,5 °C, con radiación UV de moderada a muy alta.

Región Insular

En Galápagos se anticipa un cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas durante la noche en San Cristóbal. La temperatura mínima será de 19,5 °C y la máxima de 27,5 °C. Los niveles de radiación UV serán altos.

