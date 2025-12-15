Clima en Ecuador hoy: INAMHI alerta calor en la Costa y radiación UV muy alta

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió su reporte oficial para este lunes 15 de diciembre, destacando un escenario climático marcado por altas temperaturas en la Costa, mínimas frías en la Sierra y radiación ultravioleta muy elevada en varias zonas del país. El pronóstico incluye además lluvias aisladas en sectores de la Amazonía y del Callejón Interandino.

Costa: calor y cielo parcialmente nublado

En la región Costa se prevén temperaturas máximas de hasta 32 °C, con mínimas cercanas a los 21 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, aunque en sectores como Quevedo podrían registrarse lloviznas nocturnas..

La sensación térmica será elevada debido a la humedad, lo que incrementa el riesgo de golpes de calor. El INAMHI recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día y mantenerse hidratado.

Sierra: mañanas frías y radiación UV extrema

En la Sierra, las temperaturas mínimas descenderán hasta 8 °C, especialmente en zonas altas como Quito y Cotopaxi. Aunque las mañanas serán frías, hacia el mediodía se esperan altos índices de radiación UV, catalogados como “muy altos” por el INAMHI.

Se prevén lluvias aisladas en algunos sectores del Callejón Interandino, aunque la tendencia general es de cielos despejados con nubosidad variable. El organismo recomienda el uso de protección solar, sombreros y ropa adecuada para mitigar los efectos de la radiación.

Amazonía: humedad y lluvias dispersas

La región amazónica experimentará un clima cálido y húmedo, con temperaturas que rondan los 28 °C a 30 °C. Se esperan precipitaciones aisladas, especialmente en horas de la tarde y noche.

El INAMHI advierte que las lluvias podrían ser intensas en sectores puntuales, acompañadas de tormentas eléctricas. Se recomienda precaución en carreteras y zonas rurales debido a posibles deslizamientos menores.

Galápagos: nubosidad variable y temperaturas moderadas

En el archipiélago de Galápagos, el pronóstico indica cielos parcialmente nublados y temperaturas moderadas, entre 23 °C y 28 °C. La radiación UV también será elevada, por lo que se aconseja protección solar para residentes y turistas.

Retrasos en las lluvias

Durante la última semana, el Litoral ecuatoriano ha experimentado un marcado descenso en las temperaturas, lo que ha provocado noches y madrugadas más frías de lo habitual. De acuerdo con Boris Malavé Reyes, técnico de pronósticos del Inamhi, este fenómeno responde a una anomalía atmosférica originada por una corriente de aire frío y seco que se desplaza desde el sur del continente hacia la costa ecuatoriana.

El especialista explicó que esta condición también está generando un retraso en la transición estacional de verano a invierno, lo que podría postergar el inicio de las lluvias hasta enero de 2026. En cambio, diciembre se caracterizaría por la presencia de lloviznas aisladas, un comportamiento que ya se viene registrando desde noviembre.

