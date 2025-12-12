Qué debes saber antes de viajar por carretera en temporada alta de diciembre

Durante las fiestas de diciembre las personas viajan más en carretera para visitar a familiares o vacacionar

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo las personas viajan más en carretera.

La temporada alta de diciembre en Ecuador moviliza a miles de familias que buscan reencontrarse o disfrutar de vacaciones. Sin embargo, las condiciones climáticas y el estado de las vías requieren atención especial para evitar contratiempos y garantizar un viaje seguro.

Clima atípico durante el mes

El Inamhi informó que diciembre de 2025 presenta un inicio atípico de la época lluviosa. En varias provincias se han registrado temperaturas diurnas más altas de lo habitual y escasas precipitaciones, debido al ingreso de masas de aire seco. Esto ha generado un ambiente más cálido en la Sierra y la Amazonía, con cielos despejados en la Costa. Sin embargo la presencia de precipitaciones no se descarta, por lo tanto, se recomienda tener precaución en las carreteras cuando se moja la calzada.

Además, el organismo advirtió sobre radiación UV extrema, con índices que superan los niveles de riesgo en ciudades como Quito, Cuenca y Guayaquil. Para quienes viajan por carretera, esto implica mayor exposición al sol durante trayectos largos, lo que puede afectar la salud si no se toman medidas de protección como bloqueador solar, gafas y ropa adecuada.

Estado de las vías

El ECU 911 reporta que varias carreteras presentan habilitación parcial debido a deslizamientos, trabajos viales o condiciones geográficas. Entre las más afectadas están:

Cuenca – Molleturo – Naranjal, con restricciones en varios kilómetros por derrumbes.

Cuenca – Guarumales – Méndez – Macas, parcialmente habilitada en sectores críticos.

Cuenca – Cañar – Alausí, con paso limitado en zonas de riesgo.

El ECU 911 siempre actualiza el estado de las vías a nivel nacional, es importante que para quienes vayan a viajar en carretera revisen el sitio oficial con antelación y el mismo día para asegurarse que la ruta que se vaya a tomar esté habilitada.

Consejos de seguridad para viajeros

Viajar en temporada alta implica un mayor flujo vehicular y, por tanto, más riesgos de accidentes. Las autoridades recomiendan planificar los horarios de salida para evitar la congestión en las entradas y salidas de las principales ciudades, así como revisar el vehículo antes de emprender el viaje: frenos, llantas, luces y niveles de aceite deben estar en óptimas condiciones.

También es fundamental llevar un kit de emergencia que incluya botiquín, linterna, agua y herramientas básicas, además de respetar los límites de velocidad y la señalización, especialmente en tramos de montaña o vías parcialmente habilitadas.

El ECU 911 recuerda que la seguridad de los ocupantes es prioritaria. Por ello, se insiste en evitar conducir cansado y realizar pausas cada dos horas para descansar. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los pasajeros, mientras que los niños deben viajar en sillas especiales de acuerdo con su edad y peso. Estas medidas buscan reducir los riesgos y garantizar que los desplazamientos en diciembre se realicen de manera más segura y responsable.

