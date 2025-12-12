Quito refuerza controles y prevención por uso de pirotecnia en Navidad y Año Nuevo

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) presentó la campaña “Vive tradiciones, no emergencias”, una estrategia preventiva destinada a reducir los riesgos por el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La iniciativa busca fortalecer las prácticas seguras en los hogares y promover el uso responsable de silvadores, petardos, camaretas y otros artefactos que, cada diciembre, incrementan el riesgo de incendios.

El teniente coronel Esteban Cárdenas Varela, comandante del CBQ, explicó que, aunque en los últimos cinco años no se han registrado personas heridas por pirotecnia —según datos del ECU-911—, diciembre sigue siendo un mes crítico debido a los incendios estructurales generados por sobrecargas eléctricas y el uso inadecuado de fuegos artificiales.

Incendios estructurales aumentan en la temporada navideña

Cárdenas señaló que cada diciembre se reportan entre 15 y 20 incendios estructurales, principalmente en viviendas residenciales. Las causas más frecuentes son instalaciones eléctricas deficientes en árboles y pesebres, conexiones improvisadas, sobrecarga de tomacorrientes y velas encendidas sin supervisión.

Además, advirtió que la pirotecnia artesanal continúa siendo un riesgo significativo, especialmente durante el veranillo, cuando una sola chispa puede provocar incendios forestales. Solo la pirotecnia con Licencia Única de Actividades Económicas y control técnico puede comercializarse de forma segura.

Operativos contra venta clandestina de pirotecnia

Como parte del plan de prevención, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizará operativos para identificar y sancionar la venta clandestina de pirotecnia en locales que solo cuentan con permisos para comercializar artículos navideños. Todo material no autorizado será confiscado.

Las autoridades recordaron que adquirir pirotecnia informal aumenta el riesgo de accidentes y dificulta su control. Por ello, recomiendan comprar únicamente productos certificados.

Recomendaciones para evitar emergencias en Navidad y Año Nuevo

Los Bomberos de Quito difundieron una serie de consejos para prevenir incendios y accidentes en el hogar durante las festividades:

Apagar árboles y pesebres durante la noche.

No sobrecargar regletas ni extensiones eléctricas.

Evitar dejar velas encendidas cerca de materiales inflamables.

Cambiar cada año mangueras y abrazaderas del gas.

Llamar al 911 ante cualquier emergencia.

No permitir que niños manipulen pirotecnia ni comprar material sin certificación.

En mascotas: crear espacios seguros, no cargarlas cuando estén estresadas y vigilar su comportamiento ante ruidos fuertes.

