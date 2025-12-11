Una muestra transforma neumáticos en desuso en obras de arte

La obra ganadora, el guacamayo en movimiento de Gisella Matamoros, es una de las piezas que más interacción genera con los visitantes

Sobre una base de llantas apiladas, una ballena azul emerge entre sombras y reflejos. Sus curvas están formadas por tiras de caucho recortado, piezas superpuestas que imitan el movimiento del océano. Los detalles del lomo, la boca entreabierta y las aletas tensas conservan la textura del neumático, como si el material mantuviera la memoria de su vida anterior en el asfalto.

A pocos pasos, un oso de expresión frontal vigila desde un panel de gran formato. Su rostro, ensamblado con fragmentos de llantas, contrasta con un fondo de plantas que también nacen del caucho reciclado, creando un ecosistema completo donde cada hoja, espina y pelaje fue cortado, moldeado y atornillado a mano.

La escena se completa con una figura más ligera: un guacamayo en pleno vuelo, una escultura que se sostiene con una sola mano y que invita a ser girada, levantada y fotografiada. Estas son algunas de las obras que forman parte de Arte Circular, muestra que abre sus puertas hoy en Quito y que se podrá visitar hasta el domingo 14 de diciembre en el Bulevar de las Naciones Unidas de 10:00 a 17:00.

Una apuesta por el reciclaje

El proyecto, impulsado por la corporación SEGINUS desde 2019, recorre cada año distintas ciudades del país para exhibir esculturas creadas a partir de neumáticos fuera de uso. En esta edición, la exposición llega a la capital después de su paso por Guayaquil y Cuenca, donde más de 30 artistas trabajaron con caucho reciclado para mostrar las posibilidades de la economía circular en el arte.

Jacinto Monserrate, gerente general de la corporación, explica que la iniciativa busca ampliar la conversación sobre los desechos en el país. “Arte Circular plantea un cambio de mirada sobre los desechos. Cuando un neumático deja de ser un residuo y se convierte en una pieza artística, se abre una conversación necesaria sobre sostenibilidad”, señala.

La exposición se presentó primero en Guayaquil, luego en Cuenca. Termina el año en Quito. Cortesía

Durante la primera fecha del recorrido, en Guayaquil, se reconoció a tres artistas por la calidad y el impacto visual de sus piezas: Gisella Matamoros, Camila Hernández y Rudy Cordero. Sus obras encabezarán también la muestra en Quito.

En total, 22 artistas ecuatorianos forman parte de esta edición, que utiliza neumáticos desechados como materia prima para reflexionar sobre los residuos, su tiempo de degradación y las nuevas formas de reutilización creativa.

Además de las obras profesionales, esta edición incluye esculturas realizadas por jóvenes con neurodivergencias de la Fundación Caminando Juntos, quienes participaron en talleres orientados al uso creativo del material reciclado.

Según Monserrate, estos procesos, que se suman y expanden la iniciativa anualmente, permiten integrar a distintos actores sociales en proyectos vinculados al reciclaje y la sostenibilidad. La meta, agrega, es que cada año el proyecto se expanda.

Piezas de veintidós artistas se podrán ver en el Bulevar de las Naciones Unidas, en Quito. Cortesía

Una obra que interactúa con la gente

La obra ganadora, el guacamayo en movimiento de Gisella Matamoros, es una de las piezas que más interacción genera con los visitantes. La artista explica que su intención siempre fue crear algo que pudiera moverse: “Mi obra es una escultura en movimiento que es específicamente un guacamayo, realizado en llantas de bicicleta. Esta obra tiene el propósito de interactuar con el público, ya que tú la puedes levantar, la coges en la mano, le das vuelta, la giras, te grabas video, fotos. A mí me llamó bastante la atención hacer esa interacción con el público, que ellos puedan tomarse la foto, hacer los videos”, señala.

Matamoros cuenta que la idea surgió de un interés personal por la cinética en el arte. “A mí siempre me ha llamado la atención hacer esculturas en movimiento, como que la trapezista, la cinética, todas estas cosas. Entonces, como gusto personal, yo quise hacer algo que esté en movimiento, algo que llame más la atención”, comenta.

La participación en Arte Circular también le abrió nuevas posibilidades técnicas: “Es un material que voy a seguir utilizando, ya que ayuda al medio ambiente y es bastante versátil. Lo puedes usar para hacer cuadros, relieves, pinturas, esculturas. Puedes hacer muchísimas cosas; la imaginación no tiene límites”, afirma.

La parada en Quito será la última del recorrido de 2025 de la exposición, pero la corporación asegura que volverán con una nueva edición a mediados del próximo año.

