Vías sin cruces ni límites: la falta de señalización pone en riesgo a Tumbaco

l aumento del tráfico agrava la falta de señales en este valle. La Epmmop admite retraso por los trabajos en la Ruta Viva

Situación. Varias calles de Tumbaco continúan sin señalización adecuada. En zonas como Churoloma ya se han reportado accidentes por esta falta.

Cruces cebra borrados, ciclovías sin delimitación, límites de velocidad inexistentes y paradas de bus improvisadas forman parte del panorama cotidiano en varios sectores de Tumbaco. Luego de las recientes repavimentaciones, buena parte de la señalización horizontal desapareció y otra nunca fue colocada, una problemática que se extiende desde vías principales hasta calles barriales.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz denuncia "persecución política" tras informe de Contraloría

Falta de señalización complica la movilidad en Tumbaco

En un recorrido hecho por EXPRESO se constató que existen tramos completos que carecen de los trazos que definen los carriles o indican prioridad. En la Tola Chica, por ejemplo, no hay señales de pare, reductores de velocidad ni señalética vertical. La vía quedó convertida en un corredor sin orden y con alta carga vehicular.

Incendio de grandes proporciones afecta ecosistema del parque Nacional Antisana Leer más

Marco Veintimilla, presidente del barrio Tola Chica, explica que la avenida Universitaria pasó a ser una arteria de primer orden sin que la infraestructura vial se adapte a esa nueva dinámica. “Circulan cientos de vehículos y por aquí salen cerca de 3.500 estudiantes de la unidad educativa del sector. No hay señalización ni al lado izquierdo ni al derecho”, indica.

La ausencia de regulación también permite que taxistas formales e informales se estacionen en ambos lados de la vía. Aunque los residentes han denunciado este problema a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y a la Agencia Metropolitana de Control (AMC), no han recibido respuestas efectivas. “Nos dicen que sin señalización no pueden multar”, asegura Veintimilla.

Desde hace un año y medio, los moradores han remitido oficios a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para solicitar la intervención. Incluso se realizó un recorrido técnico para un supuesto estudio de señalización, pero hoy no hay claridad sobre ese proyecto.

Los problemas de movilidad en Tumbaco son graves: en su mayoría las calles carecen de señalización, no existe control municipal y el mal estado vial agrava la situación.

Juan Pablo González morador de El Arenal

Otro punto crítico se ubica entre la avenida Universitaria y la Ruta Viva, donde confluyen cuatro direcciones sin semáforo ni marcas viales. Los vecinos describen esta intersección como un escenario de maniobras improvisadas. “Cada quien pasa como puede. Es una vía angosta, de doble sentido, donde ya han ocurrido choques”, relata Carlos Paucar, conductor de taxi.

La falta de paradas oficiales obliga a los usuarios del transporte a esperar el bus “en cualquier lado”, lo que incrementa la inseguridad para los peatones.

En San Francisco de Churoloma, la calle Gonzalo Pizarro (que conecta desde la línea férrea hasta el puente del Payaso) está deteriorada y sin señalización.

Washington Coyago, presidente del barrio, asegura que la ausencia de cruces peatonales y la falta de agentes de tránsito han contribuido a los accidentes recurrentes. Las vías secundarias del sector tampoco cuentan con señalética.

En La Tola Chica, vecinos expresan su malestar por la falta de señalización, un problema que persiste desde hace un año en este sector de Tumbaco. Gustavo Guaman

Demandan intervención municipal por riesgo en las vías

En El Arenal, antes de que la Epmmop colocara la nueva pintura vial, el panorama era similar. Patricio Carrillo, comerciante del sector, recuerda atropellamientos y choques frecuentes. “Un adulto mayor fue impactado. No había cruces y los vehículos no respetaban al peatón”, lamenta. Aunque reconoce que la señalización reciente ha mejorado la visibilidad y el orden, insiste en que falta mayor control de la AMT, debido al alto flujo asociado al mercado y a la congestión los fines de semana.

Hemos pedido señalización por más de un año y medio, pero las respuestas del Municipio no llegan y los riesgos para vecinos y estudiantes aumentan cada día. Tampoco hay control.

Marco Veintimilla

presidente del barrio Tola Chica

La Epmmop asegura que existe un plan de intervención para Tumbaco. Cecibel López, directora de señalización, detalla que a inicios de 2025 se coordinaron mesas de trabajo con las diez administraciones zonales, para identificar 30 kilómetros de vías prioritarias.

En el caso de Tumbaco, el administrador zonal solicitó la intervención de nueve vías en el centro de este valle: Osvaldo Guayasamín, Vicente Rocafuerte, Eugenio Espejo, Gonzalo Pizarro, Abdón Calderón, Norberto Salazar, Churoloma y La Buena Esperanza.

López precisa que cuatro de estas ya están en ejecución y que el resto se completará hasta finales de año. Admite que el cronograma se incumplió por una “emergencia de señalización” en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, por lo que temporalmente no se interviene en otras administraciones.

La inversión estimada para este paquete de 30 km es $200.000, valor que incluye la señalización en Cumbayá, Tumbaco, Pifo y Yaruquí. El plan comprende señalización horizontal (líneas divisorias, cruces peatonales, pares, canalizaciones y pictogramas) y vertical, así como la reposición de señales existentes y nuevas. A pesar del cronograma, los moradores dudan de que el plan cubra la demanda de la zona.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.