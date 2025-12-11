Pabel Muñoz denuncia "persecución política" tras informe de Contraloría

Contraloría halla irregularidades en compra de trolebuses eléctricos y Muñoz responde que es persecución política

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó con firmeza el informe emitido por la Contraloría General del Estado, que señala presuntas irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos adquiridos por la Empresa de Pasajeros. Muñoz calificó el documento como una “persecución política” y aseguró que el proceso se ejecutó conforme a la normativa vigente.

La tarde del miércoles 10 de diciembre, la Contraloría informó que en esta contratación existen indicios de responsabilidad penal, además de la recomendación de establecer responsabilidades administrativas por cerca de USD 80 000 y civiles por aproximadamente 2,5 millones de dólares.

Según el organismo, uno de los señalados es el propio alcalde Muñoz, por haber suscrito el Memorando de Entendimiento con la Unops, instrumento que permitió iniciar la contratación bajo el modelo de gestión de esta agencia de Naciones Unidas.

Muñoz: “A algunos les amarga el despertar de Quito”

A través de su cuenta de X, Muñoz respondió al informe con un mensaje en el que sostuvo que ciertos actores políticos buscan desacreditar los avances de la ciudad:

“A algunos personajes les amarga y no les deja dormir el despertar de Quito, las obras nuevas y los servicios mejorados, por eso continúan con la vieja y conocida persecución política.”

El alcalde agregó que ya había anticipado la llegada de estos cuestionamientos durante las intervenciones públicas realizadas este fin de semana: “Advertí que los ‘informes’ de persecución no tardarían en llegar. Dicho y hecho.”

El burgomaestre aseguró que, pese a los señalamientos, la administración municipal continuará ejecutando obras y mejorando los servicios públicos.

“Quito renace y nada lo detiene”

Muñoz insistió en que la ciudadanía reconoce el trabajo municipal y que la operación de los nuevos trolebuses es una muestra de ello:

“Por suerte el pueblo quiteño, nuestro único mandante, es testigo diario de nuevos trolebuses, más frecuencias y mejor servicio de nuestro transporte municipal.”

Asimismo, señaló que la Empresa de Pasajeros de Quito ejercerá su defensa ante las observaciones del ente de control.

La Empresa de Pasajeros defiende el proceso

Frente a las conclusiones del informe, la Empresa de Pasajeros Quito aseguró que la contratación realizada a través de la Unops se ejecutó “con total transparencia, a menor costo que el presupuesto referencial y amparada en el marco jurídico nacional”.

La entidad también reiteró que el proceso se desarrolló bajo el liderazgo técnico de la agencia de Naciones Unidas, como parte del modelo de cooperación firmado con el Municipio.

