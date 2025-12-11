Explosión y choque en la vía Alóag deja un fallecido y provoca cierre total de la vía

La explosión despertó a los vecinos en Mejía; el choque entre dos pesados dejó un fallecido y mantiene cerrada la vía Alóag

La tranquilidad de la madrugada se rompió abruptamente este jueves 11 de diciembre de 2025 en el cantón Mejía. Dos vehículos pesados chocaron en la vía Alóag, a la altura de la línea del tren, y el impacto desató un incendio en la zona. La emergencia ingresó al ECU 911 a las 05:28 y activó de inmediato el protocolo de atención.

Un tráiler quedó envuelto en llamas tras el choque

El siniestro ocurrió cerca de la línea del tren, y la alerta ingresó al ECU 911 a las 05:28. Las cámaras de seguridad captaron un tráiler completamente incendiado mientras otro vehículo de carga permanecía detenido a pocos metros, visiblemente afectado por el impacto. La llamarada obligó a cerrar el paso vehicular, generando un intenso congestionamiento en esta ruta estratégica que conecta Quito con el sur del país.

Desde la Sala Operativa de Mejía, el ECU 911 coordinó el despliegue inmediato de unidades del Cuerpo de Bomberos de Mejía, equipadas con herramientas de rescate y ambulancias. También se movilizó a personal de la Policía Nacional para asegurar el área y apoyar en el cierre vial. Los equipos de emergencia trabajaron para sofocar el incendio y evaluar posibles víctimas.

En un segundo informe emitido durante la mañana, el ECU 911 confirmó el desenlace más trágico: una persona falleció a causa del incendio que consumió uno de los camiones involucrados. El personal de salud en sitio verificó el deceso tras las labores de rescate.

El siniestro dejó un fallecido pese a las labores de rescate

#PatrullaDigital 🚨👨‍🚒🚒 | Choque de dos vehículos pesados termino con un incendio y cierre de la vía en Aloag



El siniestro se registró en el cantón Mejía, vía Alóag, a la altura de la línea del tren la madrugada de este jueves, 11 de noviembre de 2025, desde 05:28. pic.twitter.com/rOjmCL4O0S — El Comunicador Ec digital (@Ec_Comunicador) December 11, 2025

A esta hora, los bomberos continúan con las tareas de enfriamiento y control de los automotores. Debido a la magnitud del percance, la vía Alóag – Santo Domingo permanece totalmente cerrada en ambos sentidos, específicamente a la altura del kilómetro 3. Las autoridades piden a los conductores evitar el sector y tomar rutas alternas mientras las labores se mantienen activas.

