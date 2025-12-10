EPQ responde a observaciones de Contraloría sobre compra de trolebuses eléctricos

La Empresa de Pasajeros de Quito responde ante el informe emitido por Contraloría

La EPQ informó que los nuevos trolebuses eléctricos ya superan más de 19 millones de viajes.

Una nueva controversia se abrió en el Municipio de Quito tras la difusión del informe de la Contraloría General del Estado sobre la adquisición de 60 trolebuses eléctricos realizada por la Empresa de Pasajeros de Quito (EPQ).

El documento, aprobado el 10 de diciembre de 2025, concluye que el proceso no se efectuó mediante los mecanismos previstos en la ley nacional de contratación pública. Según el órgano de control, no se aplicó la figura de subasta inversa y el gerente de la empresa municipal invitó directamente a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) a presentar una propuesta, firmando un memorando de acuerdo sin seguir los pasos definidos en el proyecto de inversión ni en el sistema de contratación pública nacional.

La Empresa de Pasajeros rechaza las conclusiones

Tras conocer el informe, la Empresa de Pasajeros expresó su desacuerdo con las observaciones señaladas. La entidad sostuvo que el proceso de modernización del sistema de transporte se realizó con “total transparencia”, bajo resguardos constitucionales y dentro del marco jurídico vigente.

La EPQ afirmó que las conclusiones presentadas no toman en cuenta la documentación entregada durante la auditoría y “carecen de sustento técnico y legal”.

El rol de UNOPS en la contratación

La institución municipal indicó que acudió a UNOPS debido a que la ciudad no renovaba la flota desde hace 28 años. Señaló que este organismo internacional ha participado en procesos de contratación en 143 países y en adquisiciones públicas en Brasil, Argentina, México y Ecuador.

De acuerdo con la EPQ, el acompañamiento de UNOPS garantizó procedimientos técnicos para ejecutar la compra de los trolebuses eléctricos.

La empresa sostiene que cumplió la normativa

La Empresa de Pasajeros insistió en que la contratación se efectuó conforme a la Constitución, la Ley de Contratación Pública y los convenios internacionales que regulan el trabajo de las agencias de Naciones Unidas en el país.

La entidad señaló que “cada obra visible genera intentos de afectar la confianza institucional”, por lo que reiteró que continuará respaldando la documentación presentada.

Operación de la flota eléctrica

La EPQ informó que los nuevos trolebuses eléctricos ya superan los dos millones de kilómetros recorridos y han registrado más de 19 millones de viajes desde su entrada en operación. Estos vehículos movilizan diariamente a usuarios hacia actividades laborales, educativas y domésticas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!