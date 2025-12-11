Incendio de grandes proporciones afecta ecosistema del parque Nacional Antisana

Un incendio forestal de grandes proporciones se registra en el sector de la hacienda Pullurima, dentro del Parque Nacional Antisana, ubicado en la vía Píntag, al oriente de Quito. La emergencia fue reportada al Sistema Integrado ECU 911, que coordinó el despliegue de recursos humanos y técnicos del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) para atender el siniestro.

Le invitamos a que lea: Pabel Muñoz denuncia "persecución política" tras informe de Contraloría

Antisana, un ecosistema clave para Quito

Hasta el momento, las llamas se mantienen activas, afectando una zona de vegetación de difícil acceso. Según el CBQ, 30 efectivos combaten el fuego utilizando herramientas manuales, equipos de control y apoyo logístico. Las labores se concentran en la creación de líneas de defensa y puntos de control estratégicos para evitar que el incendio se expanda hacia otras áreas del parque.

Arte que abraza: la campaña “tattoo x juguetes” regresa a la capital Leer más

Las condiciones climáticas actuales dificultan las labores de extinción: altas temperaturas, baja humedad, terrenos inclinados y fuertes vientos han acelerado la propagación de las llamas. Las autoridades expresan su preocupación por el impacto ambiental, ya que el Antisana es considerado uno de los ecosistemas más importantes del país.

Este incidente se suma a otras emergencias recientes atendidas por el CBQ. El 6 de julio de 2025, se registraron tres siniestros relacionados con fuego: un incendio forestal en Sincholagua, otro en Píntag y una quema agrícola no autorizada en Ilaló.

Temporada seca eleva riesgo de incendios

En total, se movilizaron más de 85 efectivos y 25 unidades logísticas. En Sincholagua, los trabajos de control y extinción continúan; en Píntag, el incendio fue controlado y se realizan labores de liquidación y monitoreo; mientras que en Ilaló, la quema agrícola fue contenida oportunamente.

RELACIONADAS Explosión y choque en la vía Alóag deja un fallecido y provoca cierre total de la vía

Estas emergencias ocurren en el marco de la temporada seca, cuando el riesgo de incendios forestales se incrementa debido a las altas temperaturas, los vientos secos y la baja humedad. Por ello, la prevención y la respuesta rápida de los cuerpos de emergencia son fundamentales para proteger la naturaleza y garantizar la seguridad de la población.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.