Daniel Noboa emprenderá nueva gira: Esto fue lo que hizo antes de viajar a Suiza

El presidente Daniel Noboa adelantó el regreso de su licencia y mantuvo reuniones en Carondelet para definir tres acciones

Daniel Noboa reunió al frente de seguridad y a su Gabinete en dos días antes de su gira.

El presidente de la República, Daniel Noboa, tiene prevista una nueva gira internacional a partir del 19 de enero de 2026. En esta ocasión, visitará Suiza y Bélgica. Aunque inicialmente estaba previsto que retomara sus funciones ese mismo día, el mandatario se reincorporó desde el viernes anterior para adoptar tres decisiones.

(NO TE PIERDAS: Daniel Noboa dispuso que Casa Militar proporcione seguridad a Cynthia Gellibert)

Noboa viajará primero a Suiza, donde asistirá al Foro Económico Mundial. En ese espacio está prevista su participación en distintos encuentros, a los que acudirán líderes mundiales, empresarios y representantes políticos.

RELACIONADAS Noboa autoriza emergencias para acelerar compras en Interior y Defensa

Las acciones en seguridad

El jefe de Estado se reincorporó a sus funciones para reunirse con el Consejo de Seguridad. El 16 de enero de 2026 presidió un encuentro con el Bloque de Seguridad y los ministros del área, un día después de que el Ministerio de Defensa anunciara la operación denominada ‘ofensiva total’.

Noboa reformó reglamento para el abastecimiento centralizado de medicinas Leer más

Esta medida contempla el despliegue de 10.000 militares en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, como respuesta al repunte de actividades vinculadas a bandas criminales.

Además, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dispuso el traslado del Alto Mando Militar a Guayas con el objetivo de coordinar las acciones en territorio, en el marco de la nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia.

Según informó el Ejecutivo, los efectivos serán distribuidos de forma estratégica en las tres provincias.

Reunión con su gabinete

Al día siguiente, el sábado 17 de enero de 2026, Noboa convocó a su Gabinete al Palacio de Carondelet. “El encuentro tuvo como propósito restablecer prioridades, ajustar estrategias y revisar las respuestas del Gobierno en función de las necesidades ciudadanas”, informó la Presidencia de la República.

Junto a sus secretarios de Estado, el mandatario realizó una evaluación del trabajo desarrollado. Además del tema de seguridad, se abordaron medidas de carácter social, como la repotenciación de 25 centros de desarrollo infantil.

Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 289 sobre reformas al reglamento de compras públicas. Cortesía: Presidencia.

Sobre la reunión, la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, señaló que se definieron líneas de acción orientadas a la estabilidad económica, la inversión social y la ejecución de proyectos estratégicos.

Otro hecho que trascendió durante el fin de semana fue la emisión del Decreto Ejecutivo 281, mediante el cual se dispuso que la seguridad proporcionada por la Casa Militar se extienda a la secretaria de la Administración Pública y a sus familiares.

Reforma para la compra de medicamentos

En el ámbito de la salud, el Ejecutivo emitió el Decreto Ejecutivo 289, con el que se reformó el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. A través de esta normativa se establecieron nuevos procedimientos para la adquisición por abastecimiento centralizado y la compra de bienes estratégicos en salud con apoyo tecnológico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!