Noboa autoriza emergencias para acelerar compras en Interior y Defensa

El Decreto autoriza adoptar medidas destinados a tareas de seguridad, defensa interna y mantenimiento del orden público

El decreto faculta al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa a declarar situaciones de emergencia cuando lo consideren necesario.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió este 16 de enero el Decreto Ejecutivo 288, mediante el cual autoriza al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional a adoptar (de manera independiente y dentro de sus competencias) medidas excepcionales para adquirir bienes y servicios destinados a tareas de seguridad, defensa interna y mantenimiento del orden público.

El decreto faculta a ambas carteras de Estado a declarar situaciones de emergencia cuando lo consideren necesario y a emitir resoluciones motivadas que permitan agilizar procesos de contratación pública.

Esto implica la posibilidad de omitir los procedimientos ordinarios previstos en la ley para hacer adquisiciones consideradas “adecuadas para la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público”.

La medida se da en un contexto de persistente presión del crimen organizado en varias regiones del país. Cortesía

Compras en caso de emergencia

La disposición se sustenta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en su reglamento, que contemplan mecanismos especiales de compra en casos de emergencia. El documento señala que las instituciones deberán actuar “de manera inmediata” para ejecutar acciones que consideren indispensables.

El Decreto 288 encarga su ejecución al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa Nacional, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). También establece que su vigencia inicia desde el día de su suscripción, sin depender de su posterior publicación en el Registro Oficial.

La medida se da en un contexto de persistente presión del crimen organizado en varias regiones del país, lo que en meses recientes ha llevado al Gobierno a fortalecer la presencia militar y policial, así como a utilizar herramientas de contratación excepcional para acelerar la respuesta estatal en materia de seguridad.

