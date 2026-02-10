Galo Lara sobre caso Aquiles Álvarez: “La justicia debe prevalecer”

El gobernador de Los Ríos anticipa una postura firme frente a las investigaciones que rodean al alcalde Aquiles Álvarez

El gobernador de Los Ríos, Galo Lara, anticipó parte de su postura sobre el caso de Galo Lara.

El gobernador de Los Ríos, Galo Lara, anticipó parte de su postura en una entrevista concedida a Diario Expreso, prevista para publicarse en los próximos días, en la que —según trascendió— se refirió al panorama judicial que envuelve al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

Lara señaló que “cualquier persona que no ha actuado apegada a la ley, pienso que la justicia debe prevalecer”, una frase que marca distancia respecto a cualquier lectura política del proceso y que, además, coincide con el tono crítico que ha sostenido en los últimos meses frente a la actuación de operadores judiciales en su provincia.

Un escenario convulso: detención de Aquiles Álvarez y señalamientos cruzados

El pronunciamiento del gobernador llega mientras el país se despertó con la detención de Aquiles Álvarez la madrugada del 10 de febrero de 2026, dentro del caso Goleada, una investigación por presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

¿Qué capturaron en la casa de los hermanos Álvarez?

La Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos e incautó teléfonos celulares, computadores, dinero en efectivo y otros elementos, en un operativo que incluyó también la captura de los hermanos del alcalde, Antonio y Xavier Álvarez.

Álvarez, además, enfrenta un proceso previo por el caso Triple A, relacionado con presunta comercialización ilegal de combustibles. Al momento de su detención no portaba el grillete electrónico impuesto como medida cautelar en esa causa, lo que elevó el nivel de controversia alrededor de su situación jurídica

A esto se suman las tensiones con Mario Godoy, quien días antes lo había acusado públicamente ante la Asamblea Nacional, generando un enfrentamiento político abierto. Álvarez respondió exigiendo comparecer de inmediato en el Legislativo para refutar las denuncias, asegurando que se trataba de maniobras políticas en su contra.

