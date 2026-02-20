Arturo Escala: "Usen las camionetas de Segura EP, pero denle seguridad al pueblo"

El concejal de Guayaquil rechazó la intervención del Gobierno a la empresa municipal y respaldó al alcalde Aquiles Álvarez

La Policía Nacional utiliza las camionetas de la empresa municipal Segura tras la intervención del Gobierno.

Que la Policía Nacional utilice las camionetas de la empresa municipal Segura, tras la intervención del Gobierno a esa entidad, fue un tema que se tocó este viernes 20 de febrero en la sesión del Concejo cantonal de Guayaquil.

Al día siguiente de la intervención, ocurrida el pasado 15 de febrero, la Policía mostró imágenes de sus uniformados utilizando los vehículos en el denominado operativo Estrategia 3D.

El concejal Arturo Escala (Revolución Ciudadana) expresó su "queja" porque aseguró que "este Gobierno está interviniendo en nuestra ciudad".

"Vi que se hacían publicidad con las camionetas del Municipio. Úsenlas, pero denle seguridad al pueblo", expresó Escala.

"Pónganse a trabajar. Hemos pasado más de un año y pico de Gobierno y todavía no vemos resultados, elevamos el IVA (Impuesto al Valor Agregado) al 15 % y no vemos resultados", insistió.

Respaldo a Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez, "está siendo víctima de la represión del Gobierno", aseguró Escala, respecto a la detención del alcalde de Guayaquil.

"De manera ilegal e írrita lo tienen secuestrado", insistió el concejal, al referirse a la prisión que cumple Álvarez por el caso Goleada.

La sesión del Concejo fue la oportunidad para que otros concejales, como Emily Vera, expresaran su respaldo al alcalde y el rechazo a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

"Es una ley que busca retroceder los derechos que por años Guayaquil ha venido conquistando, como las escuelas municipales, las deportivas, las ambientales, los centros de equidad y justicia, que hoy corren un riesgo muy importante”, manifestó Vera.

