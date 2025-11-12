Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Chito Vera StreetX
Chito Vera vistiendo 'merch' de su nueva colaboración con StreetXAD.@streetxad

Marlon 'Chito' Vera: su nueva línea de ropa en colaboración con StreetX

El peleador ecuatoriano de la UFC lanzó su cuarta colección con la marca de ropa deportiva australiana

La marca australiana de ropa, StreetX, mediante su extensión, StreetXAD, publicaron este miércoles 12 de noviembre en redes sociales la nueva colaboración de ropa 'streetwear' y deportiva con el peleador ecuatoriano de la UFC, Marlon 'Chito' Vera.

RELACIONADAS

En febrero del 2025, Chito Vera hizo oficial que StreetX sería una de las marcas que lo vestiría, pero la forma de publicitar esta colaboración fue, original para algunos, ridícula o exagerada para otros, ya que mostró de una manera ficticia un supuesto robo a Chito; el clip salió el viernes 7 de marzo de 2025, justo en plena "fight week" de UFC 313 (donde Chito se preparaba para pelear contra Mario Bautista en mayo).

Te puede interesar: Kevin Rodríguez: del cuestionamiento al protagonismo en la selección de Ecuador

La grabación muestra a Vera trabajando en su camioneta roja en la entrada de su casa (o al menos eso parece), cuando un tipo encapuchado y enmascarado se acerca sigilosamente desde la calle con un cuchillo en la mano. Chito, con una calma de otro mundo (como si estuviera en una película de acción), se mete al vehículo, saca una escopeta pump-action negra, la arma con un "clic" icónico y la apunta directo al ladrón. El tipo, al ver el cañón, suelta el cuchillo y sale corriendo despavorido. Todo grabado en lo que parece footage de seguridad casera, en pleno día.

Algunos detalles de la nueva colección de Chito Vera

Chito Vera StreetX
Marlon 'Chito' Vera vistiendo una hoodie de su nueva 'merch' con StreetXAD.@streetxad
Patricio Urrutia

Patricio Urrutia, la goleada 8-0 que le costó la salida como técnico de Delfín

Leer más

La nueva colección de Chito Vera con StreetXAD está compuesta por:  tres camisetas con imágenes suyas y una con el logo de la división atlética de StreetX, una hoodie, una pantaloneta con el mismo logo y una hoodie con el nombre de la marca australiana. 

La ropa saldrá a la venta el 13 de noviembre a las 09h00 hora Ecuador en el local de StreetX en New York, y tambien por su pagina web.

RELACIONADAS

Este anuncio se da semanas después de que Chito haya perdido su segunda pelea consecutiva contra Aiemann Zahabi, en la categoría peso gallo, por decisión dividida.

Por el momento, Chito Vera no ha anunciado una próxima pelea y se espera que se recupere física y mentalmente para recuperar el nivel que lo puso como uno de los mejores luchadores de su peso, y que también le dio la oportunidad de pelear el título contra Sean O'Malley en 2024.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Sánchez acusa a la derecha española de negocios “inmorales” con servicios públicos

  2. Marcela Aguiñaga: Vía a Naranjal habilitada y pone fecha al nuevo puente

  3. Cédula caducada: ¿puedo votar en la consulta popular y referéndum 2025?

  4. Inés Manzano alerta en Guayaquil tras visita a La Toma: “No tomen agua del grifo”

  5. Marlon 'Chito' Vera: su nueva línea de ropa en colaboración con StreetX

LO MÁS VISTO

  1. Precio de Extra y Ecopaís en Ecuador baja desde este 12 de noviembre: ¿Cuánto?

  2. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de noviembre

  3. Proforma 2026: Estado aumenta la nómina de funcionarios y aprieta el gasto en sueldos

  4. Aceite de ricino: cómo lograr pestañas más largas y cejas definidas de forma natural

  5. El país europeo donde la escasez de hombres dificulta que mujeres encuentren pareja

Te recomendamos