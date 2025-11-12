Marlon 'Chito' Vera: su nueva línea de ropa en colaboración con StreetX

El peleador ecuatoriano de la UFC lanzó su cuarta colección con la marca de ropa deportiva australiana

La marca australiana de ropa, StreetX, mediante su extensión, StreetXAD, publicaron este miércoles 12 de noviembre en redes sociales la nueva colaboración de ropa 'streetwear' y deportiva con el peleador ecuatoriano de la UFC, Marlon 'Chito' Vera.

En febrero del 2025, Chito Vera hizo oficial que StreetX sería una de las marcas que lo vestiría, pero la forma de publicitar esta colaboración fue, original para algunos, ridícula o exagerada para otros, ya que mostró de una manera ficticia un supuesto robo a Chito; el clip salió el viernes 7 de marzo de 2025, justo en plena "fight week" de UFC 313 (donde Chito se preparaba para pelear contra Mario Bautista en mayo).

Te puede interesar: Kevin Rodríguez: del cuestionamiento al protagonismo en la selección de Ecuador

La grabación muestra a Vera trabajando en su camioneta roja en la entrada de su casa (o al menos eso parece), cuando un tipo encapuchado y enmascarado se acerca sigilosamente desde la calle con un cuchillo en la mano. Chito, con una calma de otro mundo (como si estuviera en una película de acción), se mete al vehículo, saca una escopeta pump-action negra, la arma con un "clic" icónico y la apunta directo al ladrón. El tipo, al ver el cañón, suelta el cuchillo y sale corriendo despavorido. Todo grabado en lo que parece footage de seguridad casera, en pleno día.

Footage has emerged of a man approaching UFC bantamweight Chito Vera with a knife in hand. 😳



Vera pulls a gun out of his car and the man quickly rushes away.



🎥 @24hoursMMA pic.twitter.com/YKjewdKtdk — MMA Orbit (@mma_orbit) March 7, 2025

Algunos detalles de la nueva colección de Chito Vera

Marlon 'Chito' Vera vistiendo una hoodie de su nueva 'merch' con StreetXAD. @streetxad

Patricio Urrutia, la goleada 8-0 que le costó la salida como técnico de Delfín Leer más

La nueva colección de Chito Vera con StreetXAD está compuesta por: tres camisetas con imágenes suyas y una con el logo de la división atlética de StreetX, una hoodie, una pantaloneta con el mismo logo y una hoodie con el nombre de la marca australiana.

La ropa saldrá a la venta el 13 de noviembre a las 09h00 hora Ecuador en el local de StreetX en New York, y tambien por su pagina web.

RELACIONADAS Miguel Ángel Loor anuncia posibles cambios en el formato de la LigaPro 2026

Este anuncio se da semanas después de que Chito haya perdido su segunda pelea consecutiva contra Aiemann Zahabi, en la categoría peso gallo, por decisión dividida.

Por el momento, Chito Vera no ha anunciado una próxima pelea y se espera que se recupere física y mentalmente para recuperar el nivel que lo puso como uno de los mejores luchadores de su peso, y que también le dio la oportunidad de pelear el título contra Sean O'Malley en 2024.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!