"Too cold for Ecuador": El viral cartel de hincha canadiense en partido contra la Tri

El curioso cartel de un hincha canadiense que se viralizó después del partido entre Canadá y Ecuador

"Too cold for Ecuador", decía el curioso cartel levantado por un hincha canadiense en el partido de Canadá vs Ecuador en Toronto.

Uno de los momentos destacados del partido entre Canadá vs Ecuador fue justamente antes del mismo partido, ya que minutos antes de que este empiece, las cámaras de transmisión captaron un curioso hincha canadiense, lo cual llamó la atención de propios y extraños, especialmente quienes observaban el partido desde casa.

En las gradas del BMO Field, las cámaras de transmisión internacional alcanzaron a enfocar a uno de los fanáticos canadienses que estaban de pie, gritando y alentando a su selección, pero este tenía algo curioso, estaba sin camiseta, en un ciudad que alcanzó los 1° grados centígrados el día del partido.

Te puede interesar: Haaland y Sorloth acercan a Noruega al Mundial 2026

También, este portaba un cartel con un mensaje dirigido hacia los jugadores de la selección ecuatoriana y a la afición tricolor que se encontraba en el recinto deportivo. "Too cold for Ecuador" (muy frio para Ecuador) decía el curioso cartel, que llamaba la atención por su intención retadora, que quizás se transmitió a la cancha, porque los jugadores canadienses y ecuatorianos no se tomaron el partido como amistoso.

Un partido muy agresivo para ser 'amistoso'

El cartel del retador comentario era simplemente un presagio para el desarrollo del partido, porque si los goles faltaron, algo que estuvo muy presente durante los 90 minutos fueron las faltas. Al minuto 5 del partido, se sacó la primera tarjeta, y sin piedad, el arbitro mexicano Fernando Hernández le mostró la tarjeta roja a Ali Ahmed, por una falta hacia Alan Franco.

Solo cuatro equipos mantienen a sus entrenadores desde el inicio de la LigaPro 2025 Leer más

El resto del compromiso se disputó de la misma manera, llegando a completar 29 faltas, 9 cometidas por Canadá y 20 cometidas por Ecuador. También se sacaron 4 tarjetas amarillas, las cuales se repartieron en 1 para Canadá y 3 para Ecuador.

Todo esto le da una mejor explicación al tiempo neto jugado del partido, ya que el balón rodó solo en 47 minutos con 50 segundos de los 96 minutos con 45 segundos que duró el encuentro.

Fuera de eso, el partido fue simple, de solo un tiro al arco realizado por Canadá, pese a que hubo 4 remates por bando, solo uno se dirigió hacia dentro de los 3 palos, pero fue repelido por Hernán Galíndez.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!