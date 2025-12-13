Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

MSP
Más de 900 puntos del MSP vacunarán gratis contra la influenza a niños, adultos mayores y grupos prioritarios.Cortesía

"Vacunatón" contra la influenza se realizará este domingo 14 de diciembre en Ecuador

Más de 900 puntos del país vacunarán gratis contra influenza este domingo a niños, adultos mayores y grupos prioritarios

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se desarrollará en todo el país el Gran Vacunatón de Esquema Regular e Influenza, una jornada nacional de vacunación dirigida a grupos prioritarios, informó la Vicepresidencia de la República.

RELACIONADAS

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desplegará brigadas de salud en más de 900 puntos estratégicos, que atenderán de 10:00 a 14:00, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias.

Vacunatón contra la influenza: quiénes deben vacunarse este domingo

Jimmy Martin

Exministro Jimmy Martin sigue en el Gobierno de Noboa como asesor de Vicepresidencia

Leer más

La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta María José Pinto, está dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables ante la influenza.

Desde el MSP se recordó que la mayor circulación del virus de la influenza se registra entre noviembre y enero, aunque los brotes pueden extenderse hasta marzo, por lo que la vacunación oportuna es clave para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

Influenza en Ecuador: por qué recomiendan vacunarse entre noviembre y marzo

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a acudir con su cédula de identidad y, de ser posible, con el carnet de vacunación, y reiteraron que las vacunas del esquema regular y contra la influenza son gratuitas y seguras.

Puntos de vacunación contra la influenza en Ecuador

El Ministerio de Salud Pública informó que la ciudadanía puede consultar los puntos de vacunación habilitados a escala nacional a través de los canales oficiales del Gobierno, donde se detalla la ubicación de los más de 900 sitios disponibles para el Gran Vacunatón de este domingo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Luto en la familia Quintanilla: muere Abraham, padre de Selena

  2. "Vacunatón" contra la influenza se realizará este domingo 14 de diciembre en Ecuador

  3. Sospechoso de matar a su expareja en la calle es procesado por femicidio en Quito

  4. Detienen a funcionaria de Fiscalía de Los Ríos por presuntos vínculos con Los Lobos

  5. Hora y dónde ver Metz vs. PSG EN VIVO | Ligue 1 de Francia

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Marcela Aguiñaga entrega la ampliación de la vía Nobol-La Cadena

  3. Dónde ver EN VIVO y horario de Barcelona vs Osasuna por LaLiga

  4. “Preocupa que el Municipio de Quito tercerice la gestión de residuos”: Fernanda Solíz

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos