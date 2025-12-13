"Vacunatón" contra la influenza se realizará este domingo 14 de diciembre en Ecuador

Más de 900 puntos del país vacunarán gratis contra influenza este domingo a niños, adultos mayores y grupos prioritarios

Más de 900 puntos del MSP vacunarán gratis contra la influenza a niños, adultos mayores y grupos prioritarios.

Este domingo 14 de diciembre de 2025 se desarrollará en todo el país el Gran Vacunatón de Esquema Regular e Influenza, una jornada nacional de vacunación dirigida a grupos prioritarios, informó la Vicepresidencia de la República.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desplegará brigadas de salud en más de 900 puntos estratégicos, que atenderán de 10:00 a 14:00, con el objetivo de facilitar el acceso a las vacunas y reforzar la prevención de enfermedades respiratorias.

Vacunatón contra la influenza: quiénes deben vacunarse este domingo

La iniciativa, impulsada por la vicepresidenta María José Pinto, está dirigida a niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables ante la influenza.

Desde el MSP se recordó que la mayor circulación del virus de la influenza se registra entre noviembre y enero, aunque los brotes pueden extenderse hasta marzo, por lo que la vacunación oportuna es clave para reducir complicaciones y hospitalizaciones.

Influenza en Ecuador: por qué recomiendan vacunarse entre noviembre y marzo

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a acudir con su cédula de identidad y, de ser posible, con el carnet de vacunación, y reiteraron que las vacunas del esquema regular y contra la influenza son gratuitas y seguras.

Puntos de vacunación contra la influenza en Ecuador

El Ministerio de Salud Pública informó que la ciudadanía puede consultar los puntos de vacunación habilitados a escala nacional a través de los canales oficiales del Gobierno, donde se detalla la ubicación de los más de 900 sitios disponibles para el Gran Vacunatón de este domingo.

