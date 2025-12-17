Alerta en Quito por infecciones respiratorias: Se activa jornada de vacunación

Quito activa campañas de vacunación tras la alerta sanitaria por la variante de Influenza A (H3N2) detectada en la región.

El aumento de cuadros gripales y otras afecciones respiratorias en Quito encendió las alertas sanitarias en el Municipio. La preocupación ciudadana creció tras conocerse la detección de una variante de la Influenza A (H3N2), subclado K, identificada en dos casos en Perú y uno en México.

Aumento de cuadros gripales enciende alertas en Quito

Aunque no se han registrado casos en la capital, las autoridades locales decidieron reforzar las acciones de prevención.

El secretario de Salud, Miguel Malo, explicó que esta variante circula ya en todos los continentes, lo que evidencia una mayor capacidad de contagio por su rápida expansión. Sin embargo, aclaró que hasta el momento no existen datos que indiquen que sea más letal que otras cepas conocidas de influenza.

Como parte de la respuesta, el Municipio de Quito, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, activó desde el 8 de diciembre una campaña de vacunación dirigida a poblaciones prioritarias.

Más de 1.700 dosis aplicadas en centros infantiles municipales

La primera fase se enfocó en niñas y niños de los Centros de Desarrollo Infantil Quito Wawas, donde ya se han aplicado 1.707 dosis. Esta etapa se extenderá hasta finales de diciembre. En paralelo, la vacunación para los adultos mayores que forman parte del programa 60 y Piquito está prevista entre el 17 y el 30 de diciembre.

Las autoridades insisten en que la vacunación es una de las herramientas más eficaces para reducir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la influenza, especialmente en grupos vulnerables como menores de cinco años, personas mayores de 65, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

Junto a la inmunización, el Municipio reiteró un llamado a mantener medidas de prevención cotidianas, sobre todo durante las reuniones propias de las festividades. Se recomienda acudir a un centro de salud ante la presencia de síntomas respiratorios y evitar la automedicación. El uso de mascarilla, la ventilación de espacios cerrados y la reducción de contactos cuando se está enfermo siguen siendo claves para cortar la cadena de contagios.

Además, las autoridades recordaron que una persona adulta puede transmitir el virus desde un día antes de que aparezcan los síntomas y hasta entre cinco y siete días después, un periodo que en el caso de los niños puede extenderse aún más. Por ello, en espacios como el transporte público se insiste en reforzar la higiene de manos, evitar tocarse el rostro y cubrirse correctamente la boca y la nariz al toser o estornudar.

Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSP), entre enero y noviembre se registró un aumento de casos de virus respiratorios. En ese periodo se contabilizaron 1.797 contagios, frente a los 1.567 reportados en 2024.

Además de la influenza, la vigilancia sanitaria ha identificado la circulación de otros patógenos como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), adenovirus, metapneumovirus, parainfluenza tipo III y el SARS-CoV-2, causante del covid-19.

