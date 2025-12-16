Alcalde Pabel Muñoz confirma reestructuración municipal con 14 cambios

Los cambios alcanzarán al 90% de las áreas municipales, según el burgomaestre

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció 14 cambios en el gabinete municipal previstos para 2026.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este martes 16 de diciembre de 2025 que realizará 14 cambios de funcionarios en el Gabinete Municipal de cara al 2026. La decisión, según explicó, responde a un proceso de evaluación interna y a la necesidad de fortalecer áreas estratégicas de la administración capitalina.

“Vamos a tener alrededor de 14 cambios en el Gabinete Municipal. Están definidos, pero no los voy a anunciar hasta tener todas las confirmaciones. Se trata de encontrar a la persona adecuada para cada cambio”, señaló el burgomaestre durante un encuentro con medios de comunicación.

Muñoz anticipó que hasta el 20 de diciembre se espera confirmar oficialmente las modificaciones en su equipo de trabajo. Precisó que el Municipio cuenta con cerca de 60 entidades, entre secretarías, empresas públicas y fundaciones, y que los ajustes alcanzarán al 90% de las áreas, aunque insistió en que se trata de un equipo “muy competente”.

Movilidad se mantiene sin cambios

El alcalde descartó modificaciones en el área de movilidad, al considerar que la estabilidad es clave para garantizar la continuidad de los planes y proyectos en ejecución. “La estabilidad es importante para que los procesos no se detengan”, enfatizó.

Más de 2.100 obras y ejecución presupuestaria del 83%

Durante la misma jornada, Pabel Muñoz presentó un informe de gestión municipal, en el que destacó la ejecución de 2.100 obras ya entregadas en distintos sectores de la capital. Según detalló, la administración ha invertido aproximadamente 1.900 millones de dólares y alcanzado una ejecución presupuestaria del 83%.

El alcalde subrayó que este indicador refleja una mejora significativa en la eficiencia municipal. Recordó que recibió el Municipio con una ejecución del 65%, cifra que, aseguró, se logró elevar en menos de dos años de gestión.

“El incremento en la ejecución presupuestaria es uno de los principales indicadores de eficiencia de esta administración”, sostuvo.

Les invito a seguir en vivo mi rueda de prensa. ⬇️ https://t.co/w0xduZejwm — Pabel Muñoz L. (@pabelml) December 16, 2025

Cambios en la tasa de basura y contribución de mejoras

Muñoz también se refirió a la reciente aprobación de la tasa de recolección de basura, que se cobrará a través de la planilla eléctrica. Anunció que este mecanismo será reformado para evitar que el costo recaiga únicamente en los beneficiarios directos.

“Vamos a reformar la contribución especial de mejoras para que no recaiga solo en quienes viven junto a una obra, porque los presupuestos participativos buscan corregir inequidades territoriales”, explicó.

Entre las intervenciones destacadas, el alcalde mencionó una inversión superior a 2 millones de dólares en el parque Carollo, así como la inauguración del Centro de Innovación de Quito, una obra que permaneció pendiente durante nueve años.

