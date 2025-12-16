Accidente de bus en el norte de Quito: conductor se disculpa tras video viral

El bus no tenía revisión técnica al día y el conductor ofreció disculpas tras el hecho.

El conductor del bus de la cooperativa Águila Dorada recibió una sanción que le impide volver a manejar la unidad.

Un video difundido la mañana del lunes 15 de diciembre encendió las alertas sobre la seguridad vial en el norte de Quito. Las imágenes muestran a un bus de transporte urbano que, al invadir el carril contrario, estuvo a punto de ocasionar una tragedia en una concurrida intersección de la capital.

El hecho ocurrió en la avenida Real Audiencia y Capitán Alfonso Yépez, donde la unidad avanzó en contravía para rebasar a varios vehículos livianos que permanecían detenidos, a la espera del cambio de semáforo. En ese momento, un peatón intentó cruzar la vía observando únicamente el carril habilitado, sin percatarse de que el bus se aproximaba a toda marcha en sentido contrario.

En el video se observa cómo el hombre es golpeado por la unidad y cae al suelo. Su reacción, al quedar paralizado tras el impacto, evitó que el bus lo embistiera de forma frontal, lo que pudo haber derivado en un siniestro de mayor gravedad. Tras el incidente, el peatón logró ponerse de pie y reclamó al conductor, quien detuvo la marcha mientras el semáforo continuaba en rojo.

Tras ofrecer disculpas públicas, el conductor del bus fue sometido a la prueba de alcotest por el incidente en el norte de Quito. Ivonne Mantilla

Conductor ofreció disculpas públicas y alegó falla mecánica

Un día después del incidente, el martes 16 de diciembre, el conductor del bus, Oswaldo Guala, ofreció disculpas públicas a la ciudadanía y al peatón afectado. Aseguró que no actuó de manera intencional y que el hecho se habría producido por una presunta falla mecánica en el sistema de frenos.

Según su versión, al intentar frenar, el aire del sistema no habría respondido adecuadamente, lo que lo llevó a maniobrar para evitar chocar con los vehículos detenidos. “No salí a hacer daño a nadie. Gracias a Dios no fue algo grave”, señaló, al tiempo que afirmó haber pedido disculpas al ciudadano inmediatamente después del incidente.

Empresa separa al conductor y se detectan irregularidades en la unidad

Iván López, gerente de la compañía de transporte Águila Dorada, informó que el conductor fue separado de la empresa tras el hecho. Además, indicó que el propietario del bus también será sancionado, luego de confirmarse que la unidad no contaba con la revisión técnica vehicular al día.

La irregularidad fue corroborada por Cristian Córdoba, agente del Grupo Operativo de Motociclistas de Tránsito, quien explicó que, tras verificar el sistema de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), se constató que el bus, modelo 2022, no ha aprobado la revisión técnica vehicular en Quito.

“El informe será remitido a la Secretaría de Movilidad para que se determine una posible suspensión o inhabilitación de la unidad”, explicó el agente.

Transporte público debe cumplir revisión técnica en Quito

El agente Córdoba recordó que todas las unidades de transporte público que operan en Quito están obligadas a realizar la revisión técnica vehicular en la capital. Aunque durante la pandemia se permitió que algunos vehículos realizaran el trámite en otros cantones debido a la falta de turnos y fallas en el sistema, actualmente ese procedimiento ya no es válido.

En caso de haber pasado la revisión en otra ciudad, los propietarios deben realizar una homologación directa ante la AMT. Sin embargo, en el transporte público, la normativa es clara: la revisión técnica debe efectuarse obligatoriamente en Quito.

