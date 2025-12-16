Nuevas rutas y recorridos en el Centro Histórico: así cambia el transporte en Quito

Más conexión al Metro: estas son las cuatro rutas que cambian en el Centro Histórico

Durante 45 días, técnicos evalúan en campo los nuevos recorridos de transporte en el Centro Histórico.

Cuatro rutas de transporte público que atraviesan el Centro Histórico de Quito y su zona de influencia iniciaron un proceso de mejora con el objetivo de optimizar la movilidad, reducir tiempos de viaje y fortalecer la conexión con el Metro y otros sistemas de transporte masivo. Se trata de las líneas El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín, Cima de la Libertad – La Magdalena, El Dorado – Ciudadela Universitaria y Yaguachi – Universidad Central.

Le invitamos a que lea: Quito: Plaza de espectáculos en el Bicentenario entra en fase de estudios

Desde el sábado 13 de diciembre, estas rutas cumplen una fase de preoperación de 45 días, periodo en el que los nuevos recorridos se prueban directamente en las calles. Durante este tiempo, equipos técnicos evalúan tiempos de traslado, frecuencias, accesibilidad, conexiones intermodales y recogen la opinión de los usuarios, con el fin de realizar ajustes antes de su operación definitiva.

Mejor conexión en el Centro Histórico

Recién casados volvieron a casa en el Metro de Quito: video se hizo viral Leer más

La ruta El Placer – av. 24 de Mayo – La Marín refuerza su articulación con el Corredor Suroccidental, el Trolebús y la Terminal Microrregional La Marín. Además, amplía su cobertura hacia sectores como El Placer Alto y Bajo, Ciudadela Espejo y El Tejar. Con estos cambios, entre 5.000 y 7.000 personas acceden a un servicio más directo, y en varios casos al transporte público formal por primera vez.

En tanto, la ruta Cima de la Libertad – La Magdalena mejora su integración con el Corredor Suroccidental y la Estación Multimodal La Magdalena. Barrios como Libertad Alta y Baja, Colmena Alta, Josefina Enríquez y Yaguachi registran un impacto positivo para 8.000 a 10.000 usuarios, que ahora cuentan con trayectos más eficientes.

Beneficios para estudiantes y barrios residenciales

La línea El Dorado – Ciudadela Universitaria ajustó su recorrido para fortalecer la conexión entre zonas residenciales y el entorno académico de la Universidad Central. Se integra de manera más eficiente con los corredores Central Norte y Sur Occidental, y mantiene cercanía con las estaciones Alameda y Ejido del Metro. Esta mejora beneficia a entre 8.000 y 10.000 personas, principalmente estudiantes, docentes y vecinos del sector.

Por su parte, la ruta Yaguachi – Universidad Central refuerza su conexión con el Corredor Sur Occidental y la Estación San Francisco del Metro, facilitando el acceso al transporte público en Yaguachi y Santa Lucía Baja, con un beneficio estimado para alrededor de 5.000 usuarios.

Durante la etapa de preoperación, técnicos municipales realizan monitoreos en campo y coordinan con los operadores para ajustar los recorridos en función de la experiencia real de los pasajeros. El objetivo es consolidar un servicio más ordenado, confiable y bien conectado.

Más rutas integradas al Metro y corredores

Las mejoras en estas cuatro líneas forman parte de un proceso más amplio de reorganización del transporte público en Quito. Ajustes en el Corredor Sur Occidental, Corredor Central Norte, Valle de Los Chillos, Programa Norte, Programa Sur y la Transversal Conexión Metro permiten que más rutas lleguen directamente a estaciones del Metro, Trolebús y Ecovía.

En el norte de la ciudad, rutas como Atucucho, La Pulida y Carmen Bajo ahora se conectan con la Estación El Labrador, integrando Metro, Trolebús, Ecovía y el Corredor Central Norte.

Extensiones y cambios de recorridos

Entre las principales extensiones de rutas se incluyen:

Roldós – Estación Metro La Carolina (superficie)

Bella Aurora – Amagasí – Edén – San Pablo

Atucucho – Comité del Pueblo

Tiwintza – Carcelén

Atucucho – Terminal Ofelia

Santa María – Florida – av. 6 de Diciembre

San José Obrero – Mena del Hierro – La “Y”

También se registran cambios de recorrido en líneas como La Pulida – Ejido, Rancho San Antonio – Cotocollao – Cristianía y Roldós – Condado – El Labrador.

Conexión con Los Chillos y el sur de Quito

En el Valle de Los Chillos, una ruta presta servicio hacia el sector de San Roque, cruzando el viaducto de la av. 24 de Mayo, con paradas en el Redondel de Cumandá y conexión directa con la estación San Francisco del Metro. Operan cooperativas como Termas Turis, Libertadores del Valle y Expreantisana, con frecuencias que van de 10 a 30 minutos, de lunes a viernes, entre las 06h00 y las 18h00.

En el sur, se intervienen 11 rutas para lograr conexiones más directas, mayor eficiencia y ampliación de cobertura. Entre las extensiones destacan la Ruta A5 (La Merced – Terminal Quitumbe), A8 (Cornejo – Quitumbe), R3 (La Esperanza – Santa Rita), R17 (Santa Bárbara – Itchimbía), R20 (Santa Clara III – Santa Rita) y la Lloa – Quitumbe.

Esta última conecta la parroquia rural de Lloa con el sector urbano de Quitumbe en un recorrido de 35,2 kilómetros, enlazando con el Metro, el Trolebús y la Ecovía desde la estación Terminal Quitumbe, y atravesando puntos estratégicos como Solanda y Mena 2.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.