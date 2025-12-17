Quién es Nick Reiner y qué cargos enfrenta por el asesinato de sus padres

Nick Reiner enfrenta cargos por el asesinato de sus padres y podría recibir cadena perpetua o pena de muerte en California

Nick Reiner (izquierda) junto a su padre, el cineasta Rob Reiner, durante una aparición en el Montclair Film Festival.

Nick Reiner, de 32 años, hijo del cineasta Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado con la circunstancia especial de asesinato múltiple, como presunto responsable de la muerte de sus padres, ocurrida en su vivienda ubicada en el estado de California, el domingo 14 de diciembre.

La Fiscalía del condado presentó formalmente los cargos este martes 16 de diciembre, al señalar que Reiner habría utilizado un arma mortal para cometer el delito. Así lo confirmó el fiscal Nathan Hochman durante una conferencia de prensa realizada ese mismo día.

“Estos cargos implican una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte”, indicó Hochman. No obstante, el fiscal precisó que aún no se ha definido si se solicitará la pena capital en el proceso judicial.

El acusado permanece bajo custodia y se encuentra a la espera de su comparecencia ante un tribunal, prevista para este martes 16 de diciembre, una vez que reciba la autorización médica correspondiente, detallaron las autoridades.

Hallazgo de los cuerpos y antecedentes previos

La hija menor del matrimonio, Romy Reiner, fue quien descubrió el domingo los cuerpos sin vida de sus padres en su residencia ubicada en Brentwood, un exclusivo sector del oeste de Los Ángeles, conocido por concentrar mansiones, boutiques y restaurantes frecuentados por celebridades.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la noche anterior al crimen se habría registrado una discusión breve pero intensa entre Rob Reiner y su hijo Nick Reiner, durante una reunión social realizada en el mismo inmueble.

Perfil de Nick Reiner

Nick Reiner es el segundo de los tres hijos del cineasta Rob Reiner, director de reconocidas películas como La princesa prometida, Cuenta conmigo y Cuando Harry conoció a Sally, y de su esposa, Michele Singer Reiner.

A diferencia de la trayectoria ampliamente consolidada de su padre, Nick mantuvo un perfil bajo dentro de la industria cinematográfica. Su principal crédito profesional figura como coguionista de la película Being Charlie (2016), un proyecto dirigido por Rob Reiner.

El largometraje aborda la historia de un adolescente con problemas de adicción a las drogas y está inspirado, de manera libre, en las experiencias personales de Nick Reiner relacionadas con la drogodependencia.

En entrevistas concedidas en ese período, Reiner relató años de consumo problemático, múltiples ingresos en centros de rehabilitación y etapas de su adolescencia en las que llegó a vivir en situación de calle.

En 2016, declaró a un medio estadounidense que quedó sin hogar tras rechazar los programas de rehabilitación que sus padres le proponían. “Si quería hacerlo a mi manera y no aceptar los programas que sugerían, entonces tenía que ser indigente”, señaló entonces.

El propio Reiner reconoció que durante ese periodo su vida estuvo en riesgo. “Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir adelante”, afirmó al referirse a esos años.

Avance de la investigación judicial

Mientras continúan las indagaciones por la muerte de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, las autoridades han optado por reservar la información más sensible del caso. Los organismos a cargo del proceso señalaron que los detalles específicos se mantienen bajo confidencialidad para no afectar el desarrollo de la investigación.

En tanto, Nick Reiner permanece bajo custodia, a la espera de que se definan las siguientes etapas del proceso judicial en su contra.

