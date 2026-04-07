Bill Gates comparecerá en el Congreso por vínculos con Jeffrey Epstein

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bill Gates fue convocado por el Comité de Supervisión del Congreso para explicar su relación con Jeffrey Epstein.

Gates insiste en que nunca cometió irregularidades y lamenta haber tenido contacto con Epstein

La comparecencia se enmarca en una investigación más amplia sobre las conexiones del financiero con figuras influyentes.

Bill Gates deberá comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder preguntas sobre su relación con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de tráfico sexual de menores y hallado muerto en prisión en 2019. La citación se realizó mediante una carta enviada el 3 de marzo de 2026, y fue confirmada por medios estadounidenses este 7 de abril.

Un portavoz del magnate aseguró que Gates “acoge con satisfacción” la oportunidad de dar su testimonio. El empresario ya se había pronunciado el pasado 4 de febrero, tras la publicación de tres millones de páginas adicionales relacionadas con Epstein por parte del Departamento de Justicia.

Negación de irregularidades

Gates ha negado de manera reiterada cualquier conducta indebida. “Lamento cada minuto que pasé con Epstein, fue una insensatez”, declaró, insistiendo en que las afirmaciones que aparecen en los documentos judiciales son falsas. El multimillonario reconoció que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

Entre las acusaciones más polémicas figuran correos electrónicos que Epstein se habría enviado a sí mismo en 2013, insinuando que Gates mantenía una relación extramatrimonial y buscaba antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual. Gates rechazó tajantemente esas versiones: “Ese correo nunca se envió, es falso. No sé qué estaba pensando Epstein, quizá intentaba atacarme de alguna manera”.

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Las declaraciones de Gates se produjeron después de que su exesposa, Melinda French Gates, afirmara que su exmarido tenía “cuestiones que explicar” sobre sus vínculos con Epstein. Este será uno de los puntos que deberá aclarar ante los legisladores.

Antecedentes del caso Epstein

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de menores y conspiración. Su red de abusos involucraba a decenas de víctimas, algunas de ellas menores de edad, y se extendía por años. El caso generó gran controversia debido a las conexiones de Epstein con figuras influyentes en la política, los negocios y el entretenimiento.

Epstein murió en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York, en circunstancias que oficialmente fueron catalogadas como suicidio, aunque su muerte sigue siendo objeto de especulación y teorías. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha liberado millones de páginas de documentos que detallan las relaciones del financiero con personalidades de alto perfil.

El Comité de Supervisión del Congreso ha citado a varios de ellos, incluidos el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, quienes ya comparecieron para responder sobre sus vínculos con Epstein. La comparecencia de Gates se enmarca en esta misma línea de investigación.

Lo que está en juego

La comparecencia de Gates ante el Congreso busca esclarecer hasta qué punto su relación con Epstein fue meramente social o si existieron compromisos de carácter financiero o institucional. Aunque Gates insiste en que nunca participó en actividades ilegales ni tuvo negocios con Epstein, las revelaciones han puesto en entredicho su imagen pública.

El Comité de Supervisión pretende indagar sobre las reuniones que mantuvieron, los correos electrónicos mencionados y las declaraciones de Melinda French Gates. Además, se espera que los legisladores cuestionen al magnate sobre la influencia que Epstein pudo haber intentado ejercer en su vida personal y profesional.