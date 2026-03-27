Camila Urrestra: la joven que creó La Gran Vía para impulsar emprendedores

La Gran Vía es una feria que reúne a jóvenes emprendedores con propuestas frescas en moda, gastronomía y accesorios.

A los 18 años, Camila Urrestra se ha convertido en una de las voces más jóvenes del emprendimiento en Guayaquil. Su proyecto, 'La Gran Vía', una feria de emprendedores que nació cuando tenía apenas 17 años y encontró la oportunidad de contar con un espacio físico en el Terminal Terrestre de Guayaquil. Desde entonces, la feria se ha consolidado como un punto de encuentro para decenas de emprendedores que buscan visibilidad y un lugar accesible para mostrar sus productos.

Camila no es nueva en el mundo de los negocios. Desde los 12 años comenzó a vender zapatos y accesorios, convencida de que los jóvenes pueden liderar con eficacia y responsabilidad. Esa experiencia temprana le dio la confianza para dar un salto mayor y crear una plataforma que hoy ya cuenta con 10 ediciones realizadas.

La Gran Vía: un espacio de oportunidades

La feria 'La Gran Vía' se ha convertido en un espacio donde los emprendedores, principalmente jóvenes, presentan propuestas en moda, belleza, accesorios y gastronomía. Lo que distingue a este proyecto es su precio accesible, pensado para que quienes recién comienzan puedan participar sin que la inversión inicial sea un obstáculo. "Por un espacio te pueden cobrar hasta 100 dólares, mi idea es darle oportunidad a personas que no pueden pagar esa suma", explica Camila.

La décima edición de La Gran Vía se realizó en el Food Garden en Samborondón. nadia larco

Camila también participa con su propio stand, mostrando que es posible crecer desde abajo y convertirse en una referencia para otros. “Me gusta que los emprendedores más pequeños puedan verme como una motivación”, asegura.

Cada edición ha sido un aprendizaje y un compromiso. La joven emprendedora destaca que el evento no solo es una vitrina comercial, sino también un espacio de compartir experiencias, fortalecer redes y aprender en comunidad.

Retos y aprendizajes

El camino de Camila Urrestra no ha sido sencillo. Aunque su entusiasmo y visión la impulsaron desde los 17 años a crear La Gran Vía, enfrentó el escepticismo de algunos emprendedores adultos que dudaban de su capacidad por ser joven. “El castigo de ser joven y la no aceptación de emprendedores adultos” —como ella misma lo describe— fue un obstáculo que la obligó a demostrar con hechos que la edad no es una limitación para liderar proyectos de impacto.

Superar esas barreras fue posible gracias al apoyo incondicional de su madre, a quien considera su mayor inspiración y compañera de lucha. Ese respaldo emocional le dio la fuerza para mantener la confianza y seguir adelante, incluso cuando las dudas externas intentaban frenar su entusiasmo. Con cada edición de la feria, Camila aprendió a gestionar la logística, coordinar espacios, negociar precios accesibles y garantizar que todos los emprendedores tuvieran visibilidad.

Camila Urrestra comenzó con la organización de ferias a sus 17 años. Cortesía Camila Urrestra

Más allá de los retos, cada experiencia se convirtió en una lección de vida. Camila descubrió que el verdadero valor de La Gran Vía está en la comunidad que se forma alrededor de la feria: jóvenes que comparten sueños, se apoyan mutuamente y construyen redes de colaboración. Hoy, con diez ediciones realizadas, entiende que cada desafío superado ha fortalecido su liderazgo y que la juventud, lejos de ser un obstáculo, es una ventaja que aporta frescura, innovación y valentía para crear algo nuevo.

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Sueños de expansión internacional

El futuro de 'La Gran Vía' apunta más allá de Guayaquil. Camila tiene como meta expandir la feria hacia Europa, convirtiéndola en una plataforma internacional que destaque el talento y el emprendimiento juvenil. Para ello, ya cuenta con un plan de acción que analiza fechas y estrategias acorde a cada temporada.

La visión de Camila es crear un espacio donde los jóvenes emprendedores puedan crecer, ser reconocidos y contribuir al desarrollo económico del país. Su proyecto no solo impulsa negocios, sino que también inspira a nuevas generaciones a creer en sus ideas y a trabajar con disciplina y responsabilidad. Puedes encontrarlos en redes sociales como @granvia.ec

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