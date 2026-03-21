Proyecto ANA: cómo impulsa la independencia económica de las mujeres

El Proyecto ANA, liderado por la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, surge como una respuesta a una problemática que afecta a miles de mujeres en Ecuador. Según cifras citadas por la iniciativa, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta realidad, muchas veces silenciosa, refleja situaciones de miedo, dependencia económica y falta de oportunidades para quienes enfrentan contextos de vulnerabilidad.

Frente a este escenario, la propuesta busca empoderar a mujeres en situación de vulnerabilidad y a todas las ecuatorianas a través de herramientas de capacitación que les permitan tomar decisiones con mayor autonomía. La iniciativa apuesta por brindar formación y acompañamiento para que las participantes desarrollen habilidades que fortalezcan su independencia económica y puedan construir nuevas oportunidades para ellas y sus familias.

A través de una plataforma digital abierta a todo el país, el proyecto conecta a mujeres con diferentes programas formativos que buscan impulsar el crecimiento personal y profesional.

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Capacitación como herramienta de autonomía

Uno de los pilares de Proyecto ANA es la capacitación. A través de distintos cursos en línea, la iniciativa busca abrir oportunidades para que las mujeres fortalezcan sus habilidades y accedan a nuevos espacios de desarrollo.

La propuesta parte de la idea de que el crecimiento personal y profesional permite abrir caminos hacia nuevas oportunidades. Por ello, la plataforma reúne programas formativos en áreas que van desde el emprendimiento hasta el desarrollo personal, con el objetivo de acompañar a las participantes en el proceso de convertir sus metas en proyectos concretos.

Legislación laboral para emprendedoras

Entre las capacitaciones disponibles se encuentra el curso Legislación Laboral para Emprendedoras, enfocado en brindar conocimientos básicos sobre el marco legal que regula las relaciones laborales en Ecuador.

El programa explica conceptos clave del derecho laboral de forma práctica y accesible, especialmente para quienes no cuentan con formación jurídica. A lo largo de varios módulos se abordan temas como la relación laboral, los tipos de contrato, las obligaciones del empleador y los derechos del trabajador.

El objetivo es que las participantes comprendan las responsabilidades legales que implica emprender y contratar personal. Con ello, se busca que puedan gestionar sus negocios de manera correcta, prevenir conflictos laborales y fortalecer la sostenibilidad de sus emprendimientos.

Excel básico para principiantes

Otra de las capacitaciones disponibles es Excel Básico para Principiantes, un curso orientado a fortalecer habilidades digitales que hoy son clave tanto en el ámbito académico como profesional.

Durante el programa, los participantes aprenden a utilizar hojas de cálculo, realizar operaciones automáticas, organizar información y crear gráficos que faciliten el análisis de datos. El contenido se desarrolla en varios módulos que introducen gradualmente el uso de la herramienta.

Al finalizar el curso, las participantes cuentan con conocimientos para organizar información, aplicar fórmulas básicas y presentar datos de manera clara, habilidades que pueden mejorar su productividad en distintos espacios laborales o emprendimientos.

Proyecto ANA impulsa cursos en línea para el desarrollo femenino. FOTO: Proyectoana.org

Formación en impuestos para emprendedores

El proyecto también incluye el curso Básico de Impuestos en el Ecuador (SRI), enfocado en explicar de manera sencilla el funcionamiento del sistema tributario ecuatoriano.

La capacitación aborda temas como la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), la elección del régimen tributario y el cálculo de impuestos como el IVA o el Impuesto a la Renta. El contenido se presenta con ejemplos prácticos que facilitan su comprensión.

El objetivo es que los participantes puedan cumplir con sus obligaciones fiscales con mayor seguridad, evitando errores o sanciones y fortaleciendo la formalidad de sus negocios.

Desarrollo personal y comunicación

Además de los cursos técnicos, el proyecto también incorpora programas de crecimiento personal. Entre ellos se encuentran capacitaciones de imagen personal y Programación Neurolingüística (PNL) orientadas a mejorar la comunicación, la gestión emocional y el desarrollo de habilidades sociales.

Estos espacios buscan que las participantes fortalezcan su confianza, superen creencias limitantes y desarrollen herramientas para alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Alianzas para impulsar oportunidades

El proyecto también ha impulsado alianzas con empresas privadas con el objetivo de ampliar el impacto de sus programas. Una de ellas fue anunciada el 10 de marzo de 2026, cuando Fundación ANA, liderada por Lavinia Valbonesi, informó una colaboración con Stevia Life.

La iniciativa busca promover proyectos que fortalezcan la autonomía económica y el desarrollo productivo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Según información de la fundación, parte de las ventas de los productos vinculados a esta alianza se destina al financiamiento de programas que benefician a mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.

Otra de las alianzas se concretó el 26 de febrero de 2026, cuando Fundación ANA y Burger King Ecuador presentaron el llamado Combo ANA, una propuesta solidaria destinada a apoyar los programas de la organización.

Durante la presentación, Lavinia Valbonesi destacó que el objetivo de la iniciativa es generar oportunidades reales para las mujeres del país y fortalecer su independencia económica. Según explicó, el proyecto busca brindar herramientas que permitan a las participantes recuperar la confianza y avanzar hacia nuevas oportunidades.

Por su parte, Julián Quintero, gerente general de Burger King Ecuador, señaló que la meta inicial de la campaña es vender más de 10.000 unidades del combo para aportar recursos al proyecto.

La hamburguesa forma parte de un combo que incluye papas y bebida, y está disponible en los locales de la cadena en varias ciudades del país, entre ellas Quito, Guayaquil, Daule, Samborondón, Santo Domingo, Manabí y Cuenca.

Moda con propósito social

La fundación también ha impulsado iniciativas solidarias vinculadas a la moda. En una de ellas, Lavinia Valbonesi presentó una alianza con la marca Roland para lanzar una línea especial de camisetas y medias.

La colección fue concebida como un homenaje a la valentía de las mujeres y busca que cada prenda funcione también como un símbolo de apoyo. Parte de las ventas se destina a fortalecer los programas sociales que desarrolla la organización.

Las prendas de esta colección pueden encontrarse en Quito, en una tienda ubicada en el centro histórico, cerca de la iglesia de la Compañía de Jesús, así como en Guayaquil, en los centros comerciales San Marino y Entre Ríos.

Productos con propósito

Otra iniciativa vinculada al proyecto es el lanzamiento de Regenext by ANA, una línea de cuidado capilar presentada en octubre de 2025. El producto incorpora tecnología Bio Restore y busca combinar el cuidado personal con un objetivo social.

De acuerdo con la iniciativa, el 100 % de las utilidades se destina a apoyar programas de empoderamiento y empleo para mujeres ecuatorianas. La línea incluye shampoo y tratamientos diseñados para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento.

Actualmente los productos se comercializan en cadenas de farmacias como Fybeca y SanaSana, y la propuesta busca consolidar una red de distribución que también genere oportunidades laborales para mujeres.

A través de estas acciones —capacitaciones, alianzas y proyectos productivos— el Proyecto ANA busca consolidarse como una iniciativa orientada a fortalecer la independencia económica femenina y ampliar las oportunidades de desarrollo para mujeres en Ecuador.

Proyectos y alianzas que amplían el impacto

Más allá de las capacitaciones, el Proyecto ANA, liderado por la primera dama de Ecuador, también impulsa alianzas con empresas y el desarrollo de productos con propósito social. Estas iniciativas buscan generar recursos para sostener los programas de formación y crear nuevas oportunidades laborales para mujeres en el país. A través de colaboraciones con el sector privado, campañas solidarias y proyectos productivos, la iniciativa apunta a fortalecer su alcance y consolidar una red de apoyo que permita que más ecuatorianas accedan a herramientas para emprender, generar ingresos y avanzar hacia una mayor independencia económica.

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