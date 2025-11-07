Angelina Jolie y Brad Pitt: la batalla por Château Miraval expone heridas privadas

Correos enviados por Angelina Jolie muestran el desgaste emocional que sufre por la lucha legal por Château Miraval

Los días en los que Brad Pitt y Angelina Jolie mostraban su felicidad han sido reemplazados por enfrentamientos que parecen no tener fin.

La disputa por la bodega francesa Château Miraval ya no es solo un conflicto sobre viñas y participaciones: correos filtrados y demandas judiciales han convertido la pelea entre Angelina Jolie y Brad Pitt en una crónica pública de resentimientos, angustia y estrategia legal.

Y lo que comenzó como una discusión patrimonial se transforma ahora en un relato íntimo de fatiga emocional , todo vivido bajo la implacable lupa mediática.

Correos reveladores: “Siento que me estoy enfermando”

Documentos citados por Daily Mail muestran que, en mayo de 2021, Jolie escribió a su administrador confesando el impacto del litigio en su salud y desempeño: “Siento honestamente que me estoy enfermando de tanta preocupación”, dice uno de los pasajes.

Pero, además, pide eliminar factores de estrés y reflexiona sobre cómo recibir apoyo. Esos mensajes muestran que detrás de la disputa económica hay una mujer que se siente sobrepasada, una voz humana en medio de cifras y estrategias legales.

Tensiones familiares que salen a la luz

Los correos no solo tratan de Miraval: también exponen roces domésticos. Jolie lamenta la dinámica con su hermano James Haven Voight, quien, según ella, recibe ayuda económica sin mostrar agradecimiento.

“Situaciones financieras como la de Jamie, en las que solo doy y doy y ni siquiera recibo un agradecimiento, simplemente están mal”, escribe.

Ese reproche revela que la carga del conflicto con Pitt convive con tensiones familiares que empeoran su estado emocional.

El reclamo multimillonario de Pitt y la pugna por las pruebas

En lo jurídico, Pitt exige $ 35 millones por daños asociados a la venta de la participación de Jolie en Miraval.

Sus abogados han solicitado acceso a correos relacionados con la transacción de 2021, alegando que parte de la correspondencia fue censurada por el privilegio abogado-cliente y que se han retenido comunicaciones pertinentes.

La disputa por qué documentos se muestran y cuáles se protegen intensifica la guerra procesal en tribunales de Los Ángeles.

La defensa de Jolie: privilegio y acusaciones cruzadas

Paul Murphy, abogado de Jolie, respondió que la solicitud de Pitt se basa en “conjeturas y especulaciones” y que pretende invadir comunicaciones privilegiadas. Murphy sostiene que la demanda forma parte del “esfuerzo de años del señor Pitt por acosar y controlar a Angelina”.

Es un duelo legal que trasciende el patrimonio: es una pugna por la narrativa pública y por la protección de la intimidad jurídica.

Un divorcio que sigue dejando huellas públicas

El origen del conflicto se remonta a la ruptura de la pareja en 2016, tras 12 años juntos y dos de matrimonio. El divorcio, formalizado en diciembre de 2024, no cerró las disputas: la saga Miraval persiste, entre reclamos de custodia, administración de bienes y ahora solicitudes de correos y pruebas.

Pero esta historia tiene también un trasfondo humano que puede resumirse en los seis hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox) que no pueden alejarse de los titulares.

Más que vino: el valor simbólico de Miraval

Château Miraval no debe ser visto solo como una inversión. En realidad, su valor podría ir mucho más allá, pues representa un proyecto conjunto que simbolizaba una vida en común, trabajo creativo y prestigio. Algo que la pareja intentó cultivar aunque sin éxito.

La pelea por su venta y la batalla por las comunicaciones privadas plantean cuestiones sobre límites legales y éticos: ¿hasta dónde puede cederse la intimidad para obtener pruebas? ¿Qué se prioriza cuando las tensiones personales se convierten en evidencia probatoria?

El costo emocional y el efecto mediático

Los nuevos mensajes de Jolie subrayan que el pleito tiene un costo humano: la actriz pide apoyo y evitar relaciones que le generen estrés, recordándonos que la salud mental figura también en estas contiendas.

A su vez, la prensa y el público siguen el caso con mezcla de morbo y empatía: la controversia entretiene, pero incomoda por su intromisión en la vida privada de figuras públicas.

Con demandas cruzadas, solicitudes de documentos y declaraciones contundentes, la disputa por Miraval se proyecta como un proceso largo.

No solo está en juego una suma millonaria: se disputa la versión pública de ambos protagonistas y, en el fondo, la posibilidad de que dos vidas compartidas obtengan un cierre menos doloroso del que el foco mediático impone.

