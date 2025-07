Jessica Alba: El ‘papacito’ de Danny Ramírez es su nuevo novio

Jessica Alba ha comenzado una nueva etapa personal acompañada por el actor Danny Ramírez. Según información publicada por Us Weekly, ambos están saliendo de manera informal tras haber mantenido una amistad previa.

Una fuente cercana explicó al medio que “Jessica sigue manteniendo las cosas informales” y que la relación comenzó dentro de su círculo social, donde comparten amistades como Eva Longoria, amiga cercana de Alba. Ramírez, conocido por sus papeles en Top Gun: Maverick, Captain America: Brave New World y la serie The Last of Us, ha sido visto recientemente junto a la actriz en un viaje a Cancún.

Ambos fueron fotografiados en el aeropuerto regresando a Los Ángeles, manteniendo un perfil bajo con gorras y gafas oscuras. Según la fuente, Alba “no está interesada” en presentar a sus hijos —Honor, Haven y Hayes— a su nueva pareja, y se encuentra disfrutando esta nueva etapa.

En enero se conoció que Alba y Cash Warren, con quien compartió 16 años de matrimonio, se habían separado. La actriz confirmó la noticia en una declaración en redes sociales que posteriormente fue eliminada. Allí escribió: “Estoy orgullosa de cómo hemos crecido en nuestro matrimonio en estos últimos 20 años y ahora es momento de iniciar un nuevo capítulo”.

La pareja, que se conoció en el rodaje de Los Cuatro Fantásticos en 2004 y se casó en 2008, solicitó el divorcio en febrero, citando una separación desde diciembre de 2024. Solicitaron la custodia compartida de sus hijos. A pesar de la ruptura, han mantenido una relación cordial. Celebraron juntos la Pascua en abril y Alba felicitó públicamente a Warren por el Día del Padre en junio. “Jessica y Cash siguen vinculados por sus negocios y sus hijos”, señaló una fuente.

Los representantes de Alba, Ramírez y Longoria no emitieron comentarios.

