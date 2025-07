Infidelidad en concierto de Coldplay: Dos empleados de Astronomer fueron descubiertos

El ff, Andy Byron, se encuentra en el centro de la atención pública tras haber sido captado en un aparente momento romántico con Kristin Cabot, Jefa de Recursos Humanos de la misma empresa, durante un concierto de Coldplay. Las imágenes, difundidas el jueves a través de redes sociales, muestran a ambos ejecutivos en actitud cercana mientras eran proyectados en la pantalla del evento.

La cámara del concierto los expuso: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”

Durante la presentación en el Gillette Stadium de Boston, Chris Martin, vocalista de Coldplay, interactuaba con el público cuando la cámara enfocó a una pareja entre los asistentes. El momento fue transmitido en la pantalla principal, y en cuestión de segundos, los protagonistas intentaron cubrir sus rostros. La reacción del cantante fue espontánea: “Oh, what... either they're having an affair or they're very shy”, lo que provocó carcajadas en todo el estadio.

Más tarde, la pareja fue identificada como Andy Byron y Kristin Cabot, ambos altos ejecutivos de la startup tecnológica Astronomer. Las especulaciones no se hicieron esperar, especialmente cuando usuarios en redes recordaron que Byron está casado con Megan Kerrigan Byron, con quien tiene dos hijos.

Imagínate ir al concierto de Coldplay tranquilamente, salir en la cámara, y que ahora todo el mundo sepa que eres el CEO Andy Byron y ella, la de Recursos Humanos, Kristin Cabot. ¿Y eso qué? Pues que ambos están casados… pero no entre sí. 🫠





¿Quién es Andy Byron?

Andy Byron fue nombrado CEO de Astronomer en julio de 2023, según su perfil de LinkedIn. La compañía alcanzó estatus de "unicornio" en 2022, con una valoración superior a los mil millones de dólares, y recientemente trasladó su sede principal a la ciudad de Nueva York.

Antes de unirse a Astronomer, Byron ocupó cargos de liderazgo en empresas del sector tecnológico, entre ellas Lacework, donde fue presidente y asesor entre 2019 y 2023, Cybereason, Fuze, Vericenter y BMC Software.

¿Y quién es Kristin Cabot?

Kristin Cabot funge como Jefa de Recursos Humanos de Astronomer y también cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de gestión de talento y liderazgo organizacional. Si bien no se han difundido detalles sobre su vida personal, usuarios en redes también comenzaron a compartir imágenes de quien sería su esposo, señalando que ambos ejecutivos estarían casados con otras personas.

Las redes sociales amplifican el caso

Lo que empezó como un video anecdótico se transformó rápidamente en una controversia pública. El clip fue replicado en múltiples plataformas, incluidos hilos en X (Twitter), publicaciones en LinkedIn y hasta comentarios en el perfil personal de Megan Kerrigan Byron, esposa del ejecutivo. Este fenómeno generó un debate sobre los límites del escrutinio público hacia figuras corporativas, especialmente cuando lo personal y lo profesional se entrelazan.

Hasta el momento, ni Andy Byron ni Kristin Cabot han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente. Tampoco lo ha hecho Astronomer.

