Educación: ministra revisa protocolo de identidad género y rechaza "adoctrinamiento"

Gilda Alcívar revisa el protocolo de identidad de género tras polémico dictamen de la Corte Constitucional

Gilda Alcívar revisa el protocolo de identidad de género y afirma que la educación no debe incorporar adoctrinamientos.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, confirmó que su despacho revisa el protocolo de acompañamiento en identidad de género luego de la sentencia emitida por la Corte Constitucional. Sostuvo que el documento aprobado en la administración anterior “excedía lo que la Corte pedía” y que su gestión lo ajustará al marco estrictamente establecido en el dictamen, sin incorporar elementos que —afirma— “no corresponden al rol formativo del sistema educativo”.

Según Alcívar, el Ministerio debe garantizar protección frente a discriminación, pero sin permitir que las escuelas se conviertan en un espacio de imposición política. “La educación no debe adoctrinar y mucho menos basarse en ideología de género”, subrayó.

“Los niños deben ser educados como niños”

La ministra expresó preocupación por disposiciones del protocolo anterior, como la confidencialidad absoluta frente a los padres cuando un estudiante expresa una identidad de género distinta. Consideró esa medida “aberrante” y ajena al mandato de la Corte. Alcívar sostuvo que las instituciones educativas deben formar con valores, conocimiento y competencias, pero sin agendas ideológicas externas: “Los niños deben ser educados como niños”.

Reiteró que el respeto a la dignidad de todos los estudiantes es obligatorio, pero que ningún protocolo puede obligar a los colegios a adoptar enfoques que no pertenecen a su proyecto educativo.

Autonomía escolar y límites institucionales

Alcíbar enfatizó que los colegios tienen autonomía para aplicar sus códigos de convivencia, siempre que estos respeten la ley y los derechos. Afirmó que el Ministerio no debe imponer visiones institucionales sobre temas sensibles y que, ante un desacuerdo de los padres, “pueden buscar una institución que se ajuste a sus valores”.

Añadió que ninguna política pública debe desplazar la autoridad de las familias: “Los padres son los primeros educadores”.

Continuidad, reorganización y prioridades del sector

La ministra afirmó que el principal reto del Gobierno es garantizar continuidad educativa, evitar cambios improvisados y fortalecer la reorganización institucional que integró al Ministerio de Cultura y Deporte. Explicó que su enfoque será consolidar una estructura más eficiente, con ejecución real de programas y con claridad política para sostener reformas. “Si no hay continuidad, siempre nos quedamos rezagados”, dijo.

Tecnología e inteligencia artificial en las aulas

Alcívar insistió en que la inteligencia artificial debe ser una herramienta complementaria, nunca un sustituto del razonamiento. “ChatGPT puede hacer un texto, pero el estudiante debe pensar, defender ideas, argumentar, trabajar en equipo”, sostuvo. El Ministerio prepara lineamientos para el uso educativo de la IA, centrados en pensamiento crítico, resolución de problemas y criterios pedagógicos basados en evidencia.

Currículo actualizado y formación en valores

La ministra adelantó que se trabaja en actualizar el currículo para incluir educación cívica, ética, competencias socioemocionales, educación financiera, ambiental y contenidos para la vida profesional. Dijo que el sistema debe regresar a fundamentos formativos claros, sin perder el enfoque técnico y ciudadano: “Los valores no son opcionales”.

Becas y oportunidades para jóvenes

Sobre los programas de becas, Alcívar indicó que la prioridad será apoyar a quienes realmente lo necesitan y poseen talento, articulando oportunidades internacionales con necesidades locales.

“El país requiere que los becarios regresen y aporten al desarrollo. Vamos a hacer seguimiento para que eso ocurra”, afirmó.

