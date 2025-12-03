Universidad Amawtay Wasi no cerrará pese al recorte presupuestario de 2026

El rector advierte que el monto aprobado no cubre ni la nómina y cuestiona el cálculo usado para medir la ejecución

La Universidad Amawtay Wasi informó a su comunidad que mantendrá sus actividades a pesar del recorte aprobado en la Proforma 2026. En un comunicado, señaló que garantizará su funcionamiento mientras continúa defendiendo lo que considera una asignación justa. El pronunciamiento se difundió tras conocerse los montos finales para educación superior.

El comunicado señala que, pese a la reducción, las actividades académicas y administrativas continuarán. La institución afirmó que actuará con responsabilidad y transparencia, aunque admite que el presupuesto aprobado afecta su gestión. Indicó que seguirán operando mientras buscan alternativas para sostener sus programas.

La Amawtay Wasi advirtió que el nuevo financiamiento no cubre las necesidades reales de la universidad. También mencionó que el desafío principal será enfrentarse a un 2026 con menos recursos que en años anteriores. Según la institución, el recorte obliga a replantear procesos internos y planificaciones previamente definidas.

Rector detalla que el recorte compromete la operación básica

Previamente, EXPRESO consultó con el rector de la Universidad Amawtay Wasi.. Para Armando Muyolema, el ajuste aprobado coloca a la universidad en una situación crítica. Explicó que, a diferencia de otras instituciones que “pueden sobrevivir”, en su caso el recorte “no alcanza para cubrir el funcionamiento cotidiano”.

Muyolema precisó que la reducción es “casi del 70%”, lo que afecta directamente la estructura operativa. Contó que en 2024 trabajaron con un presupuesto prorrogado de $7 millones, pese a que el cálculo de $12,2 millones recién apareció en octubre. “Es injusto que nos juzguen por la ejecución de 12,2 millones porque ese dinero recién aparece en octubre”, dijo el rector.

Asignación 2026 no cubre ni la nómina anual

El rector indicó que planificar inversión en “40 días” es imposible y que el cálculo usado no refleja la disponibilidad real de recursos. Para 2026, la universidad recibirá $3,7 millones, monto inferior al costo de su nómina anual, que asciende a $4,2 millones. Muyolema cuestionó que el recorte se haya aplicado sin considerar esa brecha.

Aun así, aseguró que no contemplan despidos y que se sostendrán con mecanismos limitados de autogestión. “Vamos a seguir operando, pero el presupuesto no garantiza la operación institucional basada en gasto corriente”, afirmó. Agregó que el principal desafío es que el Estado “entienda la situación real de nuestra universidad”.

