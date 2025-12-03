Descansos de diciembre: el cronograma escolar para Navidad y Año Nuevo en Ecuador

Los estudiantes de ambos regímenes tendrán un receso continuo de 11 días, con retorno a clases el lunes 5 de enero de 2026

A medida que diciembre avanza, el sistema educativo ecuatoriano entra en una fase decisiva para coordinar los días libres por las festividades de Navidad y Fin de Año. Tanto Sierra-Amazonía como Costa-Galápagos ajustan sus actividades para que el descanso no interfiera con el desarrollo académico.

Aunque el Ministerio de Educación no ha anunciado modificaciones recientes, los calendarios vigentes ya incluyen pausas claras que marcan el cierre del año escolar y permiten una organización anticipada.

Calendario confirmado para Sierra y Amazonía

En el régimen Sierra-Amazonía (cuyo periodo 2025-2026 comenzó en septiembre) diciembre marca el avance del segundo quimestre. Este tramo va del 8 de diciembre al 20 de marzo e incorpora los días libres por celebraciones nacionales, de acuerdo con la planificación oficial. El feriado de Navidad se mantiene el jueves 25 de diciembre. Sin embargo, para los estudiantes el descanso será más amplio, abarcando más de una semana continua.

Desde el viernes 26 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026, los alumnos tendrán vacaciones académicas. Sumado al fin de semana del 3 y 4 de enero, el receso será de 11 días seguidos, con retorno a clases el lunes 5 de enero de 2026. Esta continuidad, según la planificación, “evita interrupciones entre celebraciones y asegura una transición ordenada al nuevo año”, en línea con el cumplimiento del calendario escolar.

Receso unificado en Costa y Galápagos

En Costa-Galápagos, donde el año lectivo comenzó en mayo, la estructura del descanso se mantiene prácticamente idéntica. El feriado de Navidad también se cumple el 25 de diciembre, sin traslados ni ampliaciones. Desde el viernes 26 de diciembre hasta el domingo 4 de enero de 2026, los estudiantes tendrán un receso completo, sin necesidad de asistir a clases entre fechas festivas.

Al igual que en la Sierra, el regreso a las aulas está previsto para el lunes 5 de enero de 2026, lo que permite que ambos regímenes reinicien actividades al mismo tiempo. Este orden responde al enfoque de unificar pausas escolares para facilitar logística familiar y cumplir con los días obligatorios del ciclo educativo.

Cómo influye la Ley de Feriados

La planificación anual se articula con la Ley de Feriados, que busca generar puentes que fortalezcan el turismo interno. Para el 25 de diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo confirmó que el día se mantiene en jueves, sin traslado alguno. “Esto significa que el viernes 26 será laboral para la mayoría de sectores”, señala la normativa vigente. En contraste, para Año Nuevo sí se ha definido un puente que modifica la dinámica laboral en el sector público.

El jueves 1 de enero de 2026 será feriado nacional y el viernes 2 se establece como día de descanso recuperable, con carácter opcional para las empresas privadas. Así se conforma un feriado prolongado del 1 al 4 de enero. En el ámbito educativo, este puente ya está integrado en las vacaciones, por lo que los estudiantes “no deberán recuperar el 2 de enero”, según el calendario oficial.

Cumplimiento de la LOEI

El receso de diciembre-enero respeta los 200 días académicos obligatorios establecidos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Con esta programación, se equilibra el descanso estudiantil con el avance pedagógico, garantizando que el año lectivo mantenga su ritmo sin alteraciones significativas.

