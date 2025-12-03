Educación Superior admite recorte, pero dice que solo impactará a siete universidades

Mario Cuvi, titular de la cartera de estado, señala que de 31 universidades 24 reciben más recursos, según fórmula técnica.

El debate por el financiamiento universitario volvió a encenderse tras la aprobación de la Proforma 2026. Aunque sectores políticos y sociales denuncian una “drástica reducción”, el viceministro Mario Cuvi sostiene que el análisis se ha llenado de comparaciones erróneas que distorsionan el panorama real.

En entrevista con Teleamazonas, Cuvi aseguró que la única lectura válida es la comparación entre proformas. “Proforma 2025 con proforma 2026, porque esos son los fondos que asigna el Estado”, indicó, al cuestionar cuadros difundidos por actores políticos y analistas.

Aumento global y la fórmula que redistribuye

Según el viceministro, la proforma destinada a educación superior sube de USD 1.449 millones a USD 1.508 millones. “Es un aumento de 59 millones de dólares completamente verificable en la documentación pública”, afirmó al inicio del diálogo.

Cuvi explicó que el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (fondo que distribuye esos recursos) aplica una fórmula técnica basada en datos que las universidades cargan al sistema: ejecución presupuestaria, calidad académica, investigación, pertinencia y admisiones, entre otros.

Las siete con reducción y las 24 con alza

El funcionario insistió en que la mayoría sale beneficiada. “De 31 universidades, 24 tienen aumento y siete tienen ciertas reducciones”, detalló. Sin embargo, aclaró que esas bajas no responden a recortes del Estado, sino a la aplicación de la metodología legal y técnica.

Ejemplos como la Universidad Técnica del Norte o la ESPE muestran reducciones menores, pero que (según Cuvi) no representan afectación para los estudiantes. “Ninguna supera los 4 millones y todas tienen saldos no devengados que pueden usar en 2026”, añadió.

El caso Amawtay Wasi y los errores de comparación

Sobre la Universidad Amawtay Wasi, que fue señalada como una de las más golpeadas, Cuvi sostuvo que el cálculo público partió de una premisa falsa. “Esa tabla es falsa… se están comparando peras con manzanas”, dijo al mencionar que muchos análisis mezclan “presupuesto codificado” con proformas.

Además, recordó que Amawtay Wasi atraviesa su primer año de institucionalización, etapa en la que desaparece el soporte estatal de inversión inicial, generando una baja automática de $4 millones. Aun así, el Ministerio abrió una mesa técnica. “Vamos a caminar juntos para garantizar a los estudiantes su estabilidad”, prometió.

Universidades con incremento y niveles de ejecución

Cuvi enumeró varios centros con aumentos relevantes: la Estatal del Sur de Manabí (+$9 millones), la Técnica de Machala (+$5,9 millones), Eloy Alfaro (+$3,7 millones) y Bolívar (+$4 millones). La IKIAM también figura con variación positiva.

Ante críticas por baja ejecución, respondió que el 2025 cerrará cerca del 60% en educación superior. “Estamos en el último mes, cuando se ejecuta buena parte del presupuesto”, explicó, mencionando becas y procesos en curso.

Demanda estudiantil y cupos para 2026

El Registro Nacional llegó a cerca de 300.000 inscritos un día antes del cierre. Las proyecciones apuntan a 350.000 o incluso 400.000 aspirantes. Según Cuvi, el sistema público tiene 520.000 cupos. “Este año hay 22.000 cupos más y seguimos trabajando para aumentar la oferta”, afirmó.

El viceministro adelantó que el Gobierno busca redistribuir mejor los cupos para evitar saturación en grandes ciudades y aprovechar plazas disponibles en provincias. Las residencias universitarias serán parte del plan para ampliar la capacidad en 2026.

