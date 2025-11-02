Ministerio de Educación lanza protocolo para prevenir la discriminación en escuelas

El nuevo protocolo busca fortalecer la convivencia armónica en el sistema educativo sin promover ideologías

El Ministerio de Educación presentó un protocolo para evitar la discriminación en el sistema educativo.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) informó que elaboró un protocolo para prevenir la discriminación dentro del Sistema Nacional de Educación. La medida se aplica en cumplimiento de la sentencia 95-18-EP/24 y de una disposición de la Corte Constitucional.

Según la cartera de Estado, este instrumento responde a una obligación legal dispuesta por la Corte y fue desarrollado “con enfoque técnico, pedagógico y humanista”. Su objetivo es promover entornos educativos seguros y fortalecer el rol de las familias en la formación de los estudiantes.

Un protocolo con enfoque pedagógico y humanista

El documento, según el Minedec, no promueve “ideologías de género ni agendas doctrinarias”. En cambio, busca reforzar la convivencia armónica dentro de la comunidad educativa y garantizar que el proceso formativo respete la diversidad y la inclusión.

"Ningún afiliado se quedará sin atención": Edgar Lama sobre propuesta de Daniel Noboa Leer más

En el comunicado, la entidad rechazó “toda imposición ideológica que distorsione el sentido humanista, científico y técnico de la educación”. Añadió que su compromiso institucional es garantizar una educación de calidad, “libre de adoctrinamientos, que promueva la dignidad humana, la inclusión y el respeto mutuo”.

El Minedec subrayó que el nuevo protocolo busca equilibrar los derechos individuales con el papel fundamental de las familias, consideradas por la institución como “el núcleo de la sociedad”.

[COMUNICADO] El Gobierno Nacional y el MINEDEC mantienen una posición firme e inquebrantable en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el respeto a los valores y convicciones de las familias ecuatorianas, núcleo fundamental de la sociedad.



El compromiso… pic.twitter.com/1teVJYTs5a — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) October 31, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!