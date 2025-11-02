Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación presentó un protocolo para evitar la discriminación en el sistema educativo.Cortesía

Ministerio de Educación lanza protocolo para prevenir la discriminación en escuelas

El nuevo protocolo busca fortalecer la convivencia armónica en el sistema educativo sin promover ideologías

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) informó que elaboró un protocolo para prevenir la discriminación dentro del Sistema Nacional de Educación. La medida se aplica en cumplimiento de la sentencia 95-18-EP/24 y de una disposición de la Corte Constitucional.

RELACIONADAS

Según la cartera de Estado, este instrumento responde a una obligación legal dispuesta por la Corte y fue desarrollado “con enfoque técnico, pedagógico y humanista”. Su objetivo es promover entornos educativos seguros y fortalecer el rol de las familias en la formación de los estudiantes.

Un protocolo con enfoque pedagógico y humanista

El documento, según el Minedec, no promueve “ideologías de género ni agendas doctrinarias”. En cambio, busca reforzar la convivencia armónica dentro de la comunidad educativa y garantizar que el proceso formativo respete la diversidad y la inclusión.

Edgar Lama compareciendo en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional

"Ningún afiliado se quedará sin atención": Edgar Lama sobre propuesta de Daniel Noboa

Leer más

En el comunicado, la entidad rechazó “toda imposición ideológica que distorsione el sentido humanista, científico y técnico de la educación”. Añadió que su compromiso institucional es garantizar una educación de calidad, “libre de adoctrinamientos, que promueva la dignidad humana, la inclusión y el respeto mutuo”.

El Minedec subrayó que el nuevo protocolo busca equilibrar los derechos individuales con el papel fundamental de las familias, consideradas por la institución como “el núcleo de la sociedad”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ministerio de Educación lanza protocolo para prevenir la discriminación en escuelas

  2. Guía para evitar estafas y lograr compras seguras durante Black Friday en Ecuador

  3. FC Barcelona vs. Elche: hora y dónde ver en vivo el partido de LaLiga

  4. Juan Manuel Gaviria, el empresario que se reinventó por WhatsApp

  5. Pelé y Maradona, homenajeados en un altar de muertos mundialista en México

LO MÁS VISTO

  1. La nueva Magis TV: el streaming que se renueva con películas y fútbol legal

  2. CNE da paso a pedido del correísmo sobre sustancias en papeletas: ¿De qué se trata?

  3. Yúnez anuncia sanciones en contra de causantes del caos en la avenida Samborondón

  4. Telefónica vende Movistar y Tuenti Ecuador: ¿Qué cambia para usuarios y mercado?

  5. ¿Cómo saber si soy beneficiario del bono navideño en Ecuador?

Te recomendamos