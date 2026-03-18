Tercer día toque de queda: Defensa habla de destrucción de objetivos militares

La Policía Nacional también ejecutó operativos para neutralizar la movilidad de las bandas criminales

Desde la noche de este domingo 15 de marzo rige toque de queda en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas

En el tercer día del toque de queda en cuatro provincias del país, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que se han afectado objetivos militares. El funcionario anunció la destrucción de infraestructura vinculada a grupos de delincuencia organizada.

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“Estamos en la provincia de Los Ríos. Son las 03:15 de la mañana (18 de marzo de 2026). Estamos haciendo operaciones durante el toque de queda y, en este caso, estamos haciendo destrucción de objetivos militares”, señaló Loffredo en un video.

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El anuncio fue difundido por el Ministerio de Defensa a través de una publicación en la red social X. En el video también se observan explosiones y vigilancia aérea en zonas de la provincia de Los Ríos.

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“Hoy, durante horas de la madrugada, y con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, en la provincia de Los Ríos se destruyó un objetivo militar del narcoterrorismo”, indicó la cartera de Estado.

Las labores de la Policía Nacional

De forma paralela, la Policía informó sobre los operativos realizados durante la noche y la madrugada del 17 y 18 de marzo de 2026. En las imágenes difundidas por la institución se observan intervenciones en distintas zonas durante el toque de queda, decretado como parte del estado de excepción en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo.

“Continuamos combatiendo a las economías y logística criminal, limitando la movilidad de los delincuentes en las provincias de Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y El Oro, donde rige el estado de excepción”, señaló la Policía.

Hasta las 08:00 de este 18 de marzo de 2026, la institución no había emitido un reporte preliminar sobre detenidos y novedades durante el toque de queda. El día anterior, la entidad registró una reducción de aprehendidos en comparación con la primera jornada de la medida. En esa jornada, poco más de 112 personas infringieron la restricción de movilidad.

¡OBJETIVO MILITAR DEL NARCOTERRORISMO DESTRUIDO EN LOS RÍOS! 🚨🚨🚨



El trabajo del #BloqueDeSeguridad a través de las @FFAAECUADOR continúa. Seguimos bombardeando objetivos militares en diferentes provincias del Ecuador.



Hoy, durante horas de la madrugada, y con la presencia… pic.twitter.com/TEKSxwUk99 — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) March 18, 2026

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