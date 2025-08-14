Expreso
Daniel Noboa recibe cartas credenciales
Embajadores de Eslovaquia, Costa de Marfil y Vietnam presentan sus cartas a Daniel Noboa en CarondeletX:@Presidencia_Ec

Estos son los países que presentaron nuevos embajadores a Daniel Noboa en Carondelet

El Palacio de Carondelet recibió a embajadores de Eslovaquia, Costa de Marfil y Vietnam para fortalecer cooperación

El presidente Daniel Noboa, acompañado de la canciller Gabriela Sommerfeld, recibió este 14 de agosto de 2025 las cartas credenciales de tres nuevos embajadores en el Palacio de Carondelet, en Quito. La información fue difundida por la cuenta oficial de la Presidencia en X. La ceremonia tuvo como objetivo fortalecer los lazos diplomáticos de Ecuador con estos países.

Los embajadores que presentaron sus credenciales fueron Katarina Tomkóva de Eslovaquia, Diamoutene Alassane Zié de Costa de Marfil y Nguyen Viet Cuong de Vietnam. Este acto fortalece la representación internacional del país.

Reforzando la cooperación bilateral

La ceremonia tiene como objetivo consolidar la cooperación en áreas estratégicas como comercio, cultura, seguridad y desarrollo económico. La participación de Eslovaquia, Costa de Marfil y Vietnam busca promover el intercambio y entendimiento mutuo.

El acto permite afianzar los canales de comunicación entre Ecuador y estos tres países, mostrando el compromiso de avanzar en proyectos conjuntos y relaciones constructivas.

Diplomacia activa en el Palacio de Carondelet

El evento en Carondelet permitió la interacción directa entre el presidente Noboa y los embajadores, cumpliendo con los protocolos oficiales de presentación de cartas credenciales. La actividad refuerza la presencia diplomática de Ecuador.

Estos tres países ratificaron su disposición de trabajar coordinadamente con Ecuador en distintos ámbitos, consolidando relaciones diplomáticas estables y de largo plazo.

