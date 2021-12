Vanessa Claudio renuncia a El Poder del Amor

La presentadora puertorriqueña, Vanessa Claudia, está en Ecuador visitando diversos medios de comunicación y ensayando para un evento especial en el Teatro Centro de Arte, allí podrá conocer a los fans del reality El Poder del Amor. En la mañana del 27 de diciembre estuvo en el programa En Contacto, y en entrevista con Henry Bustamente y Dora West confirmó que no será más la presentadora del programa.

"Analicé, pensé y definitivamente tomé esta decisión. Ya se lo mencióne a la Production House, productores del reality. Estoy eternamente agradecida por todo lo aprendido pero no continuaré como la presentadora de El Poder del Amor".

Andreína Bravo: “Me encanta decir las cosas en la cara” Leer más

Los presentadores de Ecuavisa creyeron que era una broma porque en meses pasados ella había comentando que ya había aceptado la posibilidad de sumarse a la segunda edición pero ella aclaró su cambio de decisión. "Estaba reconfirmado. Incluso en el vuelo del regreso (al finalizar la primera temporada) yo seguía hablando con la producción del reality pero hay cosas que pesan más que la exposición y un buen sueldo. Está la tranquilidad, el sentirse segura, estar contenta en otros sentidos y fue lo que pesó. Lo hablé con mis padres y tomé la decisión. Gracias a Dios hay ofertas y estoy a punto de cerrar algo en México".

Las bromas no se hicieron esperar y le soltaron informalmente la propuesta de tenerla como presentadora en el matinal. "No he firmado en México todavía...", fue su respuesta juguetona.

Vanessa confirmó que no es por asuntos monetarios ni de del corazón, ella dijo tajante: "es por algo de respeto".