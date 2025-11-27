Samsung Galaxy M56 5G: solo se vende en India y no tiene una batería de 7.500 mAh

Un medio local difundió esta semana información errónea sobre el Samsung Galaxy M56 5G, atribuyéndole especificaciones que no corresponden al modelo real presentado por la marca. Entre los datos incorrectos se mencionaban una batería de 7.500 mAh, carga de 120W e incluso disponibilidad en Estados Unidos, características que no forman parte del dispositivo oficial.

La realidad es distinta: el Galaxy M56 5G fue lanzado exclusivamente para el mercado de India, donde Samsung mantiene su línea M como una familia orientada a ventas online y gama media competitiva. Ni Samsung ni sus canales globales han anunciado distribución para América o Europa.

Lo que realmente ofrece el Galaxy M56 5G

Según el comunicado oficial de Samsung India —la única fuente válida del lanzamiento—, el M56 destaca por ser el teléfono más delgado de su segmento, con apenas 7,2 mm de grosor y protección Gorilla Glass Victus+ tanto al frente como en la parte posterior.

Estas son sus especificaciones reales:

Pantalla y diseño

6,7” Full HD+ Super AMOLED+

Cuerpo delgado con acabado premium en colores Light Green y Black

Cámara

Triple cámara trasera con sensor principal de 50 MP con OIS

Cámara frontal de 12 MP HDR

Video en 4K 30 FPS en 10-bit HDR

Herramientas avanzadas de edición con IA (object eraser, edit suggestions)

Rendimiento

Procesador Exynos 1480 (4 nm)

RAM LPDDR5X

Conectividad 5G y Wi-Fi de alta velocidad

Batería

5.000 mAh, no 7.500 mAh

Carga rápida de 45 W, no 120 W

Software y seguridad

One UI 7

Seis generaciones de actualizaciones de Android

Seis años de parches de seguridad

Samsung Knox Vault

Disponibilidad: solo India

Está disponible oficialmente para su compra en India a través del sitio web de Samsung India y Amazon.in. Puede encontrarlo a través de vendedores internacionales en sitios como eBay, pero su disponibilidad en otros países fuera de India no está tan difundida.

