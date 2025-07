El futuro del smartphone es la inteligencia ambiental: IA que ayuda sin que lo pidas

Imagina un futuro en el que ya no tengas que pedirle nada a tu teléfono. Antes de que pienses en buscar la dirección de una reunión, tu dispositivo ya la ha calculado, anticipando el tráfico. Tus audífonos ajustan el volumen según el entorno y tu reloj detecta tu fatiga y te sugiere descansar, sin que lo solicites.

Este no es un concepto futurista. Es el presente que Samsung, Google y Qualcomm están construyendo con lo que llaman inteligencia ambiental: una tecnología que entiende, anticipa y actúa sin ser vista.

En el Galaxy AI Forum, celebrado el 10 de julio de 2025 en New York, líderes de estas tres compañías revelaron su visión compartida: una inteligencia artificial (IA) que desaparece en segundo plano y funciona de forma silenciosa, ayudando a las personas a vivir de manera más simple y eficiente. La clave está en la colaboración y en un concepto: la IA no como asistente visible, sino como presencia ambiental.

¿Qué es la inteligencia ambiental / Ambient intelligence (AML)?

A diferencia de la IA tradicional, que espera instrucciones, la inteligencia ambiental funciona de forma proactiva. Es contextual, invisible y personalizada. Opera en el entorno del usuario, entendiendo su contexto (hora, lugar, actividad), anticipándose a sus necesidades y actuando de forma discreta.

Como lo explicó Jisun Park, vicepresidente ejecutivo corporativo y jefe del equipo de Language AI del área de negocios Mobile eXperience (MX) en Samsung Electronics, “estamos construyendo una IA ambiental donde los dispositivos ya no solo reaccionan: anticipan, ven, y trabajan en segundo plano para que la vida sea más simple”.

RELACIONADAS Samsung revoluciona la telefonía móvil con sus nuevos plegables

(De izquierda a derecha) Los moderadores Sabrina Ortiz, Jisun Park, Mindy Brooks y el Dr. Vinesh Sukumar. Cortesía Samsung

Un futuro que sigue en tu mano

El panel 'The Next Vision of AI: Ambient Intelligence' reunió no solo a Park de Samsung, también a Vinesh Sukumar (Qualcomm) y Mindy Brooks (Google) y la periodista Sabrina Ortiz (ZDNet) como moderadora. Los expertos coincidieron en que, aunque los formatos evolucionan, el smartphone sigue siendo el núcleo de esta experiencia. “Algunos ven la IA como el inicio de la era post-smartphone, pero nosotros creemos que el teléfono está más vivo que nunca”, señaló Park.

De hecho, los datos lo confirman. Según una investigación realizada por Samsung en 10 países:

El 60% de los usuarios globales se sienten cómodos con que su teléfono anticipe sus necesidades.

En India (80%), Brasil (78%) y México (73%), la aceptación es aún mayor.

El 45% de los usuarios globales ya prefieren hablarle a su dispositivo antes que escribir.

Samsung informó que desde el lanzamiento de la serie Galaxy S25 en enero, más del 70% de los usuarios han interactuado con las funciones de Galaxy AI, con funciones como:

Circle to Search with Google, usado por el 54%.

Photo Assist, utilizado por el 26% (el doble respecto al Galaxy S24).

Now Brief, empleado por uno de cada tres usuarios.

Su meta es llevar esta IA a 400 millones de dispositivos para finales de 2025.

La privacidad como pilar

Redes sociales en Ecuador: riesgos de la IA y claves para evitar estafas Leer más

Pero esta inteligencia invisible solo puede construirse sobre una base sólida: la confianza. Vinesh Sukumar, de Qualcomm, fue enfático: “La confianza se gana desde el hardware. Privacidad, rendimiento y personalización no compiten: son estándares que deben cumplirse juntos”.

En este sentido, Qualcomm trabaja para que la inteligencia sea localizada en el dispositivo, garantizando que los usuarios sepan dónde están sus datos y quién los controla.

Desde Google, Mindy Brooks, vicepresidenta de Productos y Experiencia de Consumo de Android, destacó que el objetivo no es sumar más IA, sino ofrecer ayuda más significativa. Gemini de Google está diseñada para ser inteligentemente consciente y anticipatoria, adaptado a las preferencias y rutinas individuales para brindar una asistencia que se siente natural. Gemini se adapta -por ejemplo- al contexto del Galaxy Watch 8 o la cámara del Z Flip7 y el Z Fold7 para entregar respuestas más útiles y personalizadas.

“Gracias a una estrecha colaboración con Samsung, Gemini funciona a la perfección en todos sus dispositivos y se conecta con aplicaciones propias para ofrecer respuestas útiles y personalizadas”, afirmó.

Hacia una relación humano-tecnológica

Más allá de funciones, los ponentes del foro hablaron de una transformación filosófica: pasar de ver la IA como una herramienta a percibirla como un aliado invisible. Una relación humano-tecnológica donde la inteligencia se adapta, protege y asiste sin interferir.

Como resumieron los expertos: “La IA debe entender y actuar, pero también ser legible, explicable y precisa. Y eso solo es posible si se construye en un ecosistema seguro, humano y conectado”.

En el Galaxy AI Forum, Samsung, Google y Qualcomm dejaron claro que el futuro de la IA no está en lo visible, sino en lo invisible. La tecnología que marcará la próxima década no será aquella que se exhibe en pantallas, sino la que actúa sin ser vista, anticipando lo que necesitamos incluso antes de que lo pensemos.

Porque, a veces, el mejor avance es el que no notas.

¿Y la seguridad?

La moderadora Sabrina Ortiz, editora senior de ZDNET, cerró la sesión destacando uno de los temas más sensibles en torno a la inteligencia artificial: la privacidad. Durante la discusión final, los panelistas coincidieron en que la confianza, la transparencia y el control del usuario deben ser la base de cualquier experiencia impulsada por IA.

En ese contexto, Brooks subrayó: “Cuando se trata de desarrollar una IA más agente, nuestra prioridad es garantizar que estemos fomentando una asistencia más inteligente, más personalizada y más segura en todo nuestro ecosistema de dispositivos”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ