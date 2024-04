Guayaquil: Más de 20 tricimotos invaden Mucho Lote 2

La presencia de tricimotos en varias zonas de Guayaquil ha sido un tema muy controversial y reclamado por la ciudadanía que está en contra del desorden que provocan.

Guayaquil: Ningún operativo logra frenar las infracciones de las tricimotos Leer más

Estos vehículos livianos sirven como medio de transporte para quienes buscan desplazarse en tramos cortos, sin embargo, tal como lo ha contado EXPRESO en una serie de reportajes, han sido causantes de accidentes de tránsito y hasta se han perpetrado robos en ellas.

El pasado domingo 31 de marzo, moradores de Mucho Lote 2, alertaron la presencia de más de 20 tricimotos por la vía principal de esta zona.

"Señores hagamos fuerzas para evitar q las tricimotos entren a Mucho Lote 2. Unas 20 tricimotos recibían directrices de una mujer para q empiecen a laborar y que ella es una agremiación por favor no permitan que suceda", dijo una usuaria de la red social "X", lo que alarmó a decenas de usuarios que de inmediato mostraron su descontento.

@Urb_MuchoLote2 @alcaldiagye @AquilesChavez señores hagamos fuerzas para evitar q las tricimotos entren a mucho lote 2 hoy domingo x la mañana unas 20 tricimotos recibían directrices d una mujer para q empiecen a laborar y q ella es una agremiacion xfavor no permitan q suceda — azul y plomo 79 (@y_azul7969) March 31, 2024

"No hay que permitirlo. No pueden venir y hacer lo que les dé la gana . Y nosotros los moradores ayudar no usando las tricimotos. Sin clientes no hay negocio", decía Valeria, una moradora del sector que mostraba su descontento.

53 tricimotos son retenidas durante operativo al norte de Guayaquil Leer más

De hecho algunos moradores hasta amenazaron con realizar protestas para evitar la llegada de este medio de transporte a Mucho Lote 2.

El Municipio de Guayaquil ha realizado varios operativos en el 2024 donde se han llevado decenas de tricimotos que no cumplen con las leyes de tránsito o no cuentan con papeles.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ