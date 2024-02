53 tricimotos son requisadas durante operativo al norte de Guayaquil

El 31 de enero y 1 de febrero se llevó a cabo un operativo de control vehicular en la cooperativa Juan Montalvo y Mucho Lote 1, donde se retuvo un total de 53 tricimotos durante la jornada presidida por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en conjunto con la Policía Nacional y Segura EP.

De acuerdo a la ATM, entre las irregularidades encontradas estaba la falta de título habilitante, incumplimiento de normas técnicas, categorías diferentes y tricimotos artesanales.

Actualmente los vehículos se encuentran en el Centro de Retención Vehicular, donde serán retenidos por 7 días y sus conductores serán multados con dos salarios básicos.

Pese a los controles, la ciudadanía pide mayor presencia, pues considera que no es suficiente con los días que se han realizado operativos. “Siempre están estos conductores que no respetan a nadie, se meten por cualquier hueco que vean, te pueden ir chocando y lo primero que harán es escapar de la escena”, reclama Walter Contreras, quien reside en Mucho Lote 1.

Asimismo, Adrian Rosero, quien siempre transita por la vía principal que conecta Vía a Daule con la avenida Francisco de Orellana, relata que en este tramo ha evidenciado constantemente problemas con los conductores de tricimoto.

“Si les pitas porque se toman dos carriles, te van insultando, y varios de ellos comienzan a hacerme señas de que me van a disparar y se lanzan contra mi carro, y como está la situación, no se sabe quien es un criminal y quien no, por lo que nomas los dejo y no digo nada. Se necesita que se controle más a estos sujetos que creen que pueden hacer lo que quieran en la vía”, asevera Rosero.

