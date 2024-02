Cerro Blanco: Álvarez se echa para atrás por la avalancha de críticas

Que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se haya echado para atrás y haya aclarado en un tuit que nadie tocaría ni afectaría a Cerro Blanco, puesto que ni él ni el Municipio eran “irracionales”, no evitó las críticas de los ciudadanos y ambientalistas que horas antes, ese mismo 31 de enero, cuestionaron que el primer edil, tras una reunión con la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, haya informado que se encontraban coordinando la colaboración en la obtención de licencias para dar inicio a la construcción de la nueva autopista que conectará con el aeropuerto Daular, y cuya primera fase atravesaría precisamente el bosque protegido.

"Tenemos problemas que no se han podido solucionar por contratistas chimichurri" Leer más

“Nadie va a tocar ningún Cerro Blanco, no somos irracionales. Lo tenemos claro. El proyecto está a disposición para que pueda ser revisado. Guayaquil tiene que avanzar, avanzará sin afectar ninguna zona protegida, no afectaremos nunca al medio ambiente”, aseguró en su cuenta oficial, sin lograr parar esa lluvia de cuestionamientos que, por un lado, criticaron que se intente analizar un proyecto que ponga en riesgo al ecosistema y, por otro, incrementaron la duda de por qué el alcalde “tiene tanto apuro en darle vida al Daular”.

La ministra de Ambiente, Sade Fritschi, se reunió con el alcalde Aquiles Álvarez, en el Municipio y el tema central de este encuentro fue el nuevo aeropuerto en la zona de Daular. Este proyecto es de 27 kilómetros y se ha dividido en dos fases.



Lee más👉https://t.co/7d0J7gdODY pic.twitter.com/80dDCub4Gl — Diario Expreso (@Expresoec) January 31, 2024

Para el ambientalista guayaquileño Virgilio Ledesma, residente de vía a la costa, resulta “extraño” que Álvarez, quien en época de campaña electoral aseguró que la construcción del nuevo aeropuerto no era ni de cerca una prioridad, en octubre pasado haya anunciado que la levantaría y tendría lista para 2031.

“No entiendo sus razones de seguir con el tema cuando varias veces la ciudad entera ha levantado la voz para asegurar que Cerro Blanco no se tocará. Además, está el hecho de que vía a la costa, que soporta un tráfico excesivo, no cuente ni siquiera con rutas alternas y calles transversales que permitan descongestionarla. Quizá lo que busca es ser el protagonista de una obra por la que cree que todos lo recordarán. Lamentablemente, no será así. Plantear atravesar el bosque es matarlo. Si lo hace, lo recordaremos por eso. ¿A qué responde entonces su apuro por construir la ruta? ¿Qué intereses persigue?”, se preguntó.

(Le puede interesar leer: Aeropuerto del Daular: el mapeo que refleja los obstáculos en la movilidad)

Al parecer, los únicos árboles intocables en Guayaquil son los que plantan en la entrada de algún mall o salón de eventos. Qué tristeza lo que quieren hacer con Cerro Blanco.



Miguel Antonio Chávez

Ciudadano

Como él, decenas de guayaquileños se preguntan lo mismo. Ante tal situación, EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde para conocer a qué responde esa necesidad de construir la vía a Daular con tal urgencia, y en qué consiste el plan que, dijo, ha puesto a disposición de Ambiente para que entre a revisión. No obstante, desde el Departamento de Comunicación aseguraron que Álvarez no hablará, sino que lo hará Pablo Pita, gerente de la Autoridad Portuaria, hoy viernes 2 de febrero.

Queja. Para la ciudadanía, que Álvarez diga que solo serán revisados los proyectos no tiene sentido. Si el bosque estaría en peligro, por qué analizar un proyecto que lo mataría, cuestionan.



Escenario. Esta es la escena habitual en vía a la costa desde hace ya varios años. Joffre Flores

Álvarez planifica al nuevo aeropuerto en menos tiempo, pero más pequeño Leer más

Este Diario, sin embargo, insistió en que, a la par, requería la entrevista con el alcalde para conocer el porqué del cambio en su postura respecto a la ejecución de la obra; pero otra vez, desde la sala de prensa de la institución, alegaron que Pita era el delegado.

EXPRESO de igual forma solicitó una entrevista a la ministra del Ambiente, para saber cuánto tiempo se tomaría la cartera de Estado en revisar el proyecto y conocer, más allá de lo anunciado, qué priorizará a la hora de dar luz verde o rechazar el pedido de Álvarez. Pero desde la sala de prensa de la institución contestaron que la ministra, por cuestiones de agenda, en esta ocasión no podía atender el requerimiento.

(Lo invitamos a leer: Tagsa, dispuesta a invertir $ 1.500 millones en el Daular)

De acuerdo con la información divulgada por el primer edil el pasado miércoles, la ruta en cuestión tendría una extensión de 27 kilómetros y ha sido dividida en dos fases. La primera, que sería de 13,5 kilómetros, comenzaría cerca de la Espol, atravesaría Cerro Blanco y concluiría en una empresa situada en la vía a la costa; mientras que la segunda terminaría cerca del aeropuerto Daular.

Guayaquil no necesita que talen Cerro Blanco. ¿Será que esto responde más a intereses políticos? La ministra de Ambiente debe decidir bien qué hace. La ciudad está en juego.



Sonia Robles

ciudadana

Para el urbanista Leonidas Carpio, máster en Planificación Territorial, si bien a la vía a la costa le urge desatascarse y tener una arteria alterna, esta no debe construirse interviniendo el bosque protegido, que es uno de los “contadísimos pulmones que le quedan a Guayaquil”.

Para él, antes de “afectar al cerro”, el Municipio debe barajar la idea de construir la vía hacia Chongón y la misma vía a la costa, en el tramo que va desde el peaje hacia Playas y viceversa.

(Lo invitamos a leer: Ambiente niega estudio para el diseño de vía al nuevo aeropuerto de Guayaquil)

La autopista es viable, pero todavía no se determina si cruzará el cerro Leer más

“Son muchas las obras de planificación que se pueden hacer para ordenar la zona. Urge, por ejemplo, redistribuir el tráfico, ampliar la vía que conduce a Playas, que es un dolor de cabeza durante la temporada playera y los feriados; y reactivar el transporte fluvial. Esto sería fabuloso, se podrían crear muelles en determinadas ciudadelas para movilizar a los residentes de forma interna... Y de hecho, podría haber muelles comerciales que conecten el centro de la ciudad con determinados espacios o plazas gastronómicas. Claro que para esto sería oportuno tener también calles transversales, para dar opciones para desplazarse al visitante”, detalló Carpio, quien hizo un llamado a estar atentos a lo que ocurra en los próximos meses en relación al tema.

El area de #CerroBlanco es conocida como los pulmones de #Guayaquil, necesita seguir siendo protegido. @alcaldiagye, por favor, busque mecanismos para preservar su #flora y #fauna al considerar una alternativa vial para el nuevo aeropuerto, recordemos que estas áreas albergan… — Jimmy Candell Rubira (@jimcandelljr) January 31, 2024

Y es que para él, si el alcalde reculó en sus argumentos fue por la avalancha de críticas que recibió. “Que ahora no venga a decir que fuimos nosotros quienes interpretamos mal sus palabras. Él clarito dijo que la reunión era para solicitar licencias para atravesar el cerro. Sí, a-tra-ve-sar. Eso dijo, ese leímos y si no estamos alertas, eso puede pasar. Me niego a que la Alcaldía improvise más. Además, ¿por qué callan ahora todos? Un día después, las autoridades se olvidan de la ‘bomba’ que lanzaron y nos hacen dudar si realmente quieren y respetan a Guayaquil”, coincidió Lorena Calderón, de Bosques de la Costa.

Medio centenar de bomberos luchan por controlar incendio forestal en vía a la costa Leer más

Sin embargo, a los ciudadanos no les preocupa únicamente que de llegar a intervenir el cerro, ese ecosistema repleto de flora y fauna se pierda; sino que se dé cabida a los asentamientos irregulares.

“Los cerros de la vía a la costa ya no aguantan más por el crecimiento urbanístico y las canteras. Deben parar los permisos en pro de la fauna y flora. Si traza una vía por Cerro Blanco, tendremos invasiones en pocos años”, argumentó el ciudadano Santiago Neumane, quien como el ambientalista Xavier Salgado es claro al sentenciar que es imposible realizar una obra pública dentro del bosque.

Así mismo, NO podemos permitir que destruyan CERRO BLANCO, Guayaquil es una de las ciudades más peligrosas de la región y del mundo, ¿en serio GYE recibe tanto flujo de turistas como para construir un nuevo aeropuerto?, ¿en serio vamos a pagar un Mega Proyecto INNECESARIO? pic.twitter.com/a2YhKz7UYT — Juan Ycaza (@JuanYcaza1) February 1, 2024

“La obra interrumpiría ese equilibrio ecosistémico que existe en las 6.000 hectáreas que tiene Cerro Blanco. Una construcción que se haga alrededor o dentro del bosque va a interrumpir ese equilibrio, ese desplazamiento natural que hay entre ellas para alimentarse, reproducirse... Evidentemente, no se está pensando en la sostenibilidad. Una vez más está ganando el carro”, lamentó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!