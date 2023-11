Aeropuerto del Daular: el mapeo que refleja los obstáculos en la movilidad

En repetidas ocasiones, EXPRESO ha explicado, a través de las voces de los planificadores territoriales y urbanistas, por qué no es conveniente aún que Guayaquil construya un nuevo aeropuerto en el Daular. El hecho de que vía a la costa, que soporta un tráfico excesivo, no cuenta con rutas alternas, ni calles transversales que permitan descongestionarla, ni con un distribuidor para el ingreso y salida de Chongón, engrosa la lista de argumentos. Sin embargo, y pese a que en época de campaña electoral el alcalde Aquiles Álvarez anunció que la obra no era una prioridad y que la postergaría, ahora anuncia que la levantará, aunque con un presupuesto menor, lo que vuelve a encender las alarmas.

La ciudadanía asegura no estar sorprendida, sino que molesta de ver cómo el primer edil, en apenas cinco meses de funciones, cambia de opinión de la noche a la mañana. “Todo empezó con el Malecón. Dijo que lo quería libre, sin rejas, y terminó poniéndole electricidad. Con el aeropuerto pasa igual. Anunció que la terminal no era ni de cerca una prioridad y ahora asegura que para 2031 estará lista. Siete años no son suficientes para planificar tremenda construcción. Al menos no cuando son tantas las ciudades que se verán afectadas”, defiende la residente Doménica Saltos, quien habita en Terranostra, en vía a la costa, y califica de un “error garrafal” el plan.

Según anunció Álvarez hace dos meses, el cambio de decisión surgió al recorrer el aeropuerto José Joaquín de Olmedo y notar que tenía “muchísimas falencias”.

Que urgía, por lo tanto, la construcción en el Daular, aterrizando los números y logrando que su costo no sea ya de $ 700 u $ 800 millones, como se preveía en la administración anterior, sino que de unos $ 340 millones, defendió; sin lograr el apoyo del ciudadano, que alega que solo por temas de distancia la opción del Daular no es todavía viable.

Lorena Moreira vive en Manta y, por cuestión de costos, prefiere viajar a Florida (lo hace cada dos meses por temas laborales) desde Guayaquil y no desde la terminal aérea que hay en su ciudad. Moreira demora tres horas y media, como mucho, en llegar al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Por lo que considera erróneo, en unos años, tener que desplazarse hasta el Daular “cuando evidentemente la distancia es mayor”.

“Si no hay nuevas rutas o ejes viales y todo será igual, el peso será para el viajero”, cuestiona; al igual que Patty Mieles, quien habita en Machala, y dos veces al año viaja hacia Nueva York.

“Si voy hasta el Daular, mi ruta será de unos 40 kilómetros más, una media hora más, sin contar los imprevistos que son comunes en vía a la costa. No creo que esté mal que se levante un nuevo aeropuerto, pero antes urge intervenir a Guayaquil y redistribuir el tráfico como se debe. De lo contrario, la queja será mayor”, sentencia.

Todos los años viajo de EE. UU. a Manta y viceversa, y siempre mi lugar partida es Guayaquil. Que las distancias sean más largas sí supone una molestia, más aún cuando vía la costa, que sería nuestra ruta fija, tiene tantos problemas.





Sandra Robles,

ciudadana

Teniendo en cuenta la importancia que los pasajeros le dan a la distancia, EXPRESO comparó, a través de las herramientas de Google Maps, cuál es la extensión que hay entre determinadas ciudades y el actual aeropuerto, y entre ellas y el Daular, cuya ubicación fue determinada en relación con las coordenadas registradas en el catastro municipal; lo que determinó que los viajeros de Manta, Babahoyo, Machala, Loja, Cuenca, Azogues y Riobamba deberán desplazarse por la carretera unos 45 minutos en promedio más (ver gráfico). Solo los cantones de la provincia de Santa Elena, por la cercanía con el Daular, se ahorrarían unos 30 minutos para llegar a su destino.

Frente a esta realidad, el urbanista investigador Felipe Huerta exhorta a que se haga un profundo análisis de la complejidad operacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, para primero determinar si la ubicación en el Daular es la idónea y su ejecución debe ser a mediano y corto plazo.

Ante una gran inversión aeroportuaria se contrapone una gran inversión de infraestructura, de integración y de movilidad en tierra y en el aire. Esa es la realidad. Por eso hay que explorar todas las posibilidades que posee el Litoral.



Felipe Huerta Llona,

planificador urbano e investigador

“Las condiciones físicas del suelo y espacio aéreo circundante son óptimas, sí; pero no lo es su conectividad terrestre, lo que obliga a replantear, con precisión en el análisis territorial, su posición final. Esto implica planificar la red vial bajo el concepto de un sistema subregional de comunicación terrestre con los legítimos intereses de las ciudades y centros de producción en función de su proximidad, además de la cobertura en ese territorio”, explica el especialista, quien a la par hace un llamado a explorar todas las posibilidades que posee la región Litoral del país y su potencial futuro, especialmente, las provincias costeñas, insulares y andinas inmediatas de la subregión: Guayas -Manabí-El Oro-Galápagos-Los Ríos- Bolivar-Tungurahua-Chimborazo-Cañar-Azuay-Loja, a fin de decidir cuál es la mejor ubicación.

Sitio. Escenas de este tipo se han vuelto ya comunes en la zona de vía a la costa. Cortesía

Alfonso Carpio, planificador urbano de la ciudad, coincide y plantea que el alcalde de Guayaquil se reúna con los primeros ediles de las capitales de esas provincias o de los principales cantones que la integran. A su juicio, si quiere que el proyecto funcione y no termine siendo una “inversión malgastada” debe haber socialización, pero en este caso no solo entre los guayaquileños.

“Todos los alcaldes deberían reunirse por el simple hecho de que ese aeropuerto, el que pretende levantarse, será usado por los habitantes a los que representan. Quizá lo válido sea Taura o un territorio ni siquiera pensado. En fin, a lo que voy es que el análisis debe ser integral porque hasta los recursos, en un tema como este, se pueden compartir. Tal vez y el Daular sí es la opción idónea, pero con los recursos de todos se pueden ejecutar proyectos de movilidad que favorezcan a todos. No solo a los guayaquileños”, alega.

Sobre este último punto, el arquitecto Ricardo Cajape, quien ve la opción de que el aeropuerto migre al Daular como la más favorable, entre otras razones, para que la zona urbana no conviva más con el ruido que generan los aviones; plantea la construcción de una vía alterna exclusiva para los viajeros y la reactivación del transporte fluvial.

La construcción del Daular no es errónea, es de hecho lo más favorable. Pero tiene una contra: los atascos de vía a la costa, que en efecto pueden solucionarse y previo a la obra. Hay medidas viables en tierra y en agua.



Ricardo Cajape,

arquitecto

“Hay un brazo del estero Salado que colinda con la zona donde se prevé construir la obra. Allí se podría dar vida a este tipo de transporte. Hay maneras de descongestionar el área… El proyecto es bueno, hay que planificarlo nada más. Y eso incluye saber qué pasará con el actual aeropuerto, que bien podría convertirse en un parque enorme. En ese pulmón que le urge a la ciudad”, reflexiona.

Datos a tomar en cuenta

Para los peatones, la nueva terminal supone un riesgo mayor a sus vidas. Dicen que en décadas no se han ejecutado obras que los protejan. Creen que ahora no será distinto.

La Universidad de Guayaquil ya planteó antes el tipo de parque, que incluía piletas y espacios para el arte, que se debería construir en el área donde hoy está el aeropuerto, si este llega a migrar.

