Territorio. Ambiente dice que analiza cada proyecto por separado, por lo que no corresponde “adelantar criterios sobre proyectos que no se han ingresado hasta el momento”

Las alarmas vuelven a sonar en el entorno del bosque Cerro Blanco. Dos solicitudes ha enviado la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil al Ministerio de Ambiente, que colocan en el radar la eventual autopista al aeropuerto. El primero se trata de certificados ambientales con la actividad de estudios geofísicos, y el otro obedece a estudios geotécnicos para el diseño definitivo de la autopista a la vía a la costa y al nuevo aeropuerto, en la zona de Daular.

Los proyectos incluyen actividades como aperturas de trochas, incrustación de materiales en el suelo, instalación de maquinarias pesadas para toma de muestra del terreno dentro del bosque protector Cerro Blanco. El fin es reconocer las “características del suelo, que se requieren para evaluar el diseño”.

Pero el primero, en torno al estudio geofísico para el diseño de la autopista, fue negado. Así lo reveló Ambiente a Diario EXPRESO al argumentar que no obtuvo la viabilidad ambiental de la actividad.

“Al intersecar con un área protegida: Cerro Blanco y encontrarse según el tipo de cobertura vegetal y uso de suelo con bosque nativo, área poblada y tierra agropecuaria, como también con el ecosistema Bosque siempreverde estacional de bajas tierras bajas del Jama-Zapotillo”, acotó la cartera de Estado.

Mientras que el otro proyecto, de Estudios geotécnicos, está siendo “evaluado y analizado” por la Dirección Zonal 5 de Ambiente. La autoridad ambiental precisó que cada proyecto es analizado por separado.

Para conocer cuándo fue que la Autoridad Aeroportuaria generó estos proyectos así como si existe alguna reacción por parte de la entidad, Ambiente ofreció una respuesta, pero no llegó hasta el cierre de este artículo.

Por su parte, este Diario se contactó con personal del Municipio de Guayaquil para concretar una entrevista con el gerente de la Autoridad Aeroportuaria, que sería Pablo Pita, y poder conocer cuál es el seguimiento que dará en torno a la vía. También se la espera.

Lo que más inquieta a quienes habitan o lideran gremios de la zona es saber cuál es el futuro que tendrán estos proyectos. Uno de ellos es Iván Falcones, coordinador del colectivo ciudadano Vía a la Costa Progresa, quien dice sentirse “preocupado”.

“Nos enteramos que la Autoridad Aeroportuaria ha solicitado tener permisos para desbrozar cerca de 23 kilómetros de lo que es una zona protegida, con animales en peligro de extinción como el mono aullador y el papagayo de Guayaquil”, manifiesta el también residente de una de las veintenas de urbanizaciones que se encuentran en esta zona, considerada el nuevo polo de la ciudad.

Falcones denuncia que no ha habido socialización en torno al caso, que no ha habido ni un solo acercamiento, pero aclara que no está en contra de la eventual obra. “No lo estamos, pero sí debe ser sostenible y responsable; que no se afecte la fauna. Esta vía no va a solucionar el problema de vía a la costa por donde circulan 55.000 vehículos de ida y vuelta”, agrega.

Él aguarda un acercamiento con la Autoridad Aeroportuaria ya que, resume, ha estado “con las puertas cerradas”, y es por esto que solicita al alcalde, Aquiles Álvarez, que analice a profundidad este tema.

Además, plantea que se deben hacer cambios en el uso de suelo de vía a la costa, sobre todo en los cerros, ya que hace pocas semanas el parlamento andino envió un exhorto en que se debe ampliar la zona de protección de Cerro Blanco. “Que se declare libre de canteras y minas”, precisa el coordinador quien adelanta que junto con residentes continuarán en las calles, en señal de protesta.

Por su parte la representante del colectivo ambientalista Pacífico Libre y residente de otra ciudadela de la zona, Andrea González, suelta un comentario similar. Ella puntualiza que no está en contra que se construya el nuevo aeropuerto, pero se lamenta de los ‘dolores de cabeza’ que atraviesan por la vía a la costa.

“La vía tiene años pidiéndole a las autoridades que solucione los problemas que hay en la vía, uno es la movilidad, no solo el tráfico; la conservación... La construcción de esta carretera cruza por Cerro Azul en cualquiera de sus tres opciones y cruza por Cerro Blanco que está protegido”, manifiesta.

A su juicio, el eventual cruce por el área traería la deforestación, invasión y tráfico de madera y especies. “Esta carretera sería una vía de acceso para que haya más invasiones, personas que se apropien de terrenos sin papeles, talen árboles maderables”, acota la ambientalista.

EXPRESO revisó la página web de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil en el que tiene una sección titulada ‘Futuro Aeropuerto’. En esta se han publicado noticias referentes a obras, como por ejemplo de agua potable, aunque no se ha colgado alguna información sobre la eventual autopista que conduciría a la terminal aérea.