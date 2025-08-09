Ataque armado en altamar deja varios muertos y heridos en El Oro

El ataque con explosivos contra una embarcación en altamar, registrado la tarde del viernes 8 de agosto en el sector de La Gabarra, frente a las costas de Bajo Alto, en El Guabo (El Oro), deja hasta el momento al menos cuatro muertos confirmados y seis heridos, mientras continúa la búsqueda de más cuerpos en el mar.

Hasta ahora no existe una cifra oficial de fallecidos porque la búsqueda continúa en la zona, ya que sobrevivientes aseguran que aún habría víctimas atrapadas en la embarcación o flotando en el mar. Ni la Armada del Ecuador ni la Policía Nacional han emitido un pronunciamiento oficial sobre este hecho violento.

Según fuentes locales, el hecho ocurrió el viernes 8 de agosto, alrededor de las 17:40, cuando al menos 60 hombres fuertemente armados, a bordo de varias lanchas, abrieron fuego contra una nave pesquera tipo bolichera. Tras el tiroteo, los atacantes lanzaron artefactos explosivos, provocando un incendio y severos daños estructurales en la embarcación.

Dos víctimas identificadas

La primera víctima identificada fue Franco Bustamante Óscar Felipe, de 58 años, cuyo cuerpo llegó a la parroquia Puerto Bolívar la noche del viernes.

La madrugada del sábado 9 de agosto, a las 00:10, se confirmó la identidad de una segunda víctima: Vicente Francisco Palma, pescador artesanal con amplia trayectoria y residente del barrio Amazonas 1 de Puerto Bolívar.

Palma fue hallado sin vida y con mutilaciones —pérdida de un brazo y una pierna— producto de la explosión en la bodega. Su cuerpo fue trasladado al muelle del barrio 5 de Diciembre, donde familiares y vecinos lo recibieron entre muestras de dolor.

Heridos evacuados

Los seis heridos fueron evacuados en embarcaciones particulares hasta el muelle 5 de Puerto Bolívar y luego derivados a centros de salud. Presentan impactos de bala y, en algunos casos, lesiones por explosiones.

Escena de terror en altamar

Testigos relataron que los agresores dispararon de manera indiscriminada con armas largas y fusiles de alto calibre. Algunos tripulantes se lanzaron al mar para evitar ser alcanzados, lo que dificultó su rescate debido a las corrientes y la distancia con la costa.

Tres embarcaciones particulares trasladaron a heridos y fallecidos a tierra firme. Mientras tanto, las autoridades mantienen un operativo marítimo para ubicar la nave atacada y recuperar los cuerpos restantes.

La magnitud del ataque ha generado conmoción en la provincia de El Oro y alarma entre el sector pesquero artesanal.

